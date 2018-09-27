تسجيلات بكالوريا 2019 بالمراسلة ( عن بعد )

yaso ياسمين
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التسجيل في شهادة البكالوريا دورة 2019
تسجيلات بكالوريا 2019 للتعليم عن بعد
من يحق له التسجيل في البكالوريا ( للمتعلمين بالمراسلة )؟
يمكن أن يسجل في امتحان البكالوريا المسجلين في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
ملاحظة :
على كل مترشح يريد التسجيل في البكالوريا أن يطلع على شروط التسجيل في البكالوريا
رزنامة تسجيلات بكالوريا 2019 للمتعلمين عن بعد :
على المترشح أن يحترم رزنامة الامتحان:
– التسجيل من 09 أكتوبر إلى 09 نوفمبر من نفس السنة
– تسليم الملف الإداري على كل مترشح أن يسلم ملفه الورقي إلى المؤسسة التي يتبعها في الفترة المحددة في الإعلانات.
– التأكد من عملية التسجيل بداية من شهر مارس
– سحب الاستدعاء بداية من أفريل المقبل
– ملاحظة 1: عدم احترام الرزنامة قد يحرمكم من الترشح إلى امتحان البكالوريا.
– ملاحظة 2: يستعمل هذا برنامج التسجيل في موقع الديوان نظام الكوكيز.cookies
ثانيا : الحرص على اعطاء معلومات صحيحة
المترشح هو المسؤول الوحيد عن معلوماته:
يتأكد المترشح من المعلومات الخاصة به : اللقب، الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، شعبته…إلخ
ملاحظة: لا تتحمل الإدارة مسؤولية اي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.
ثالثا :تكوين الملف :
الشرط الخامس: الملف الإداري الخاص بالمتعلمين عن بعد
يخص هذا الشرط كل المترشحين الأحرار و مترشحي الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد .
يتكون الملف من:
1-إستمارة التسجيل الإلكتونية – تطبع من الموقع بعد قيامكم بعملية التسجيل.
2-بالنسبة لمترشحي مديريات التربية: شهادة مدرسية تثبث مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو التقني اصلية ومصادق عليها من قبل رئيس المؤسسة أو شهادة إثبات المستوى أصلية تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
-أما بالنسبة لمترشحي المركز الوطني للتعليم والتكوين عند بعد: شهادة التسجيل في البكالوريا لهذه الدورة أصلية تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
3-شهادة ميلاد أصلية.
4-شهادة الإقامة.
5- شهادة اصدار حوالة بريدية – تطبع من الموقع.
ملاحظة رقم 1: يتأكد المترشح أن المعلومات المحجوزة تطابق تماما شهادة ميلاده.
ملاحظة رقم 2: على المترشح أن يقدم إستمارة التسجيل الإلكترونية الخاصة به لطبيب محلف وذلك قبل تسليمها إلى المديرية أو المركز التابع له. إن الطبيب المحلف هو الوحيد الذي يقرر بـ كفاءة أو عدم كفاءة اجتيازكم لاختبار التربية البدنية والرياضية.
ملاحظة رقم 4: لا بد على الأحرار إيداع ملفهم الإداري إلى مديريات التربية التابعين لها قبل التاريخ المحدد .
– لا بد لمترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أن يودعوا ملفاتهم ‘لى المراكز التابعين لها قبل التاريخ المحدد.
مكان ايداع الملف :
–مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يودعوا ملفاتهم لدى المراكز التابعين لها قبل التاريخ المحدد.
موقع تسجيلات بكالوريا 2019 للاحرار:
http://bac.onec.dz