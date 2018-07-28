تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي 2019

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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تمتد فترة التسجيلات من 15 أكتوبر2018 إلى 15 نوفمبر 2018


لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي للسنة الدراسية 2018-2019 تنطلق التسجيلات الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019 بداية من شهر اكتوبر .
حيث سيتم فتح موقع التسجيلات الخاص بشهادة التعليم الابتدائي 2019 من اجل اتاحة الفرصة للتلاميد لتسجيل انفسهم.
تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الخط :
تتم التسجيلات الاولية الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الانترنت من اجل طباعة استمارة التسجيل الالكترونية و ايداعها مع ملف التسجيل في الاجال التي سيتم تحديدها لاحقا ان شاء الله.
تاريخ بداية تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي 2019 :
تمتد فترة التسجيلات من 15 أكتوبر2018 إلى 15 نوفمبر 2018
موقع تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي دورة 2018
الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لشهادة التعليم الابتدائي هو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz
للتسجيل لشهادة التعليم الابتدائي 2019 تفضل بالدخول للرابط التالي :


http://cinq.onec.dz








بالتوفيق للجميع
مع تحيات منتدى اللمة الجزائرية
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#2
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورة على التوضيح
بالتوفيق ان شاء الله لكتاكيتنا
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,950
الإعجابات
13,067
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
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