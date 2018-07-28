تمتد فترة التسجيلات من 15 أكتوبر2018 إلى 15 نوفمبر 2018

لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي للسنة الدراسية 2018-2019 تنطلق التسجيلات الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019 بداية من شهر اكتوبر .

حيث سيتم فتح موقع التسجيلات الخاص بشهادة التعليم الابتدائي 2019 من اجل اتاحة الفرصة للتلاميد لتسجيل انفسهم.

تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الخط :

تتم التسجيلات الاولية الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الانترنت من اجل طباعة استمارة التسجيل الالكترونية و ايداعها مع ملف التسجيل في الاجال التي سيتم تحديدها لاحقا ان شاء الله.

تاريخ بداية تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي 2019 :



تمتد فترة التسجيلات من 15 أكتوبر2018 إلى 15 نوفمبر 2018

موقع تسجيلات شهادة التعليم الابتدائي دورة 2018

الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لشهادة التعليم الابتدائي هو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz

للتسجيل لشهادة التعليم الابتدائي 2019 تفضل بالدخول للرابط التالي :