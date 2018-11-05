Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
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تكلمنا في موضوع سابق عن كيفية الحصول على نقطة المراقية المستمرة للمتعلمين عن بعد , ووضحنا للمتعلمين طريقة الحصول على هذه النقطة و اليوم سوف نقدم لكم كيفية احتساب نقطة المراقبة المستمرة في امتحان المستوى .
كيفية حساب نقطة المراقبة المستمرة :
الحالة الاولى : تخص مستويات الاولى و الثانية و الثالثة متوسط و مستوى الاولى و الثانية ثانوي و تحتسب كالتالي :
الحالة الثانية : تخص مستوى السنة الرابعة متوسط و مستوى السنة الثالثة ثانوي و تحسب كما يلي :
هام : نؤكد على اهمية تفاعل المتعلم عبر ارضية التعليم الالكتروني ( المعلام)باستعمال حسابه الالكتروني الشخصي و هو يعتبر مسؤولاعنه بحيث لا يجب منحه لاي شخص آخر, و استعمال المتعلم لحساب متعلم آخر هذا لا يعني حصوله على نقطة المراقبة المستمرة لانه لم يسجل دخوله الى المعلام بحسابه الخاص.