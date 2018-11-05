كيفية الحصول على نقطة المراقبة المستمرة للمتعلمين عن بعد

كثير من المتعلمين يجهلون كيفية الحصول على نقطة المراقبة المستمرة و يجهلون ايضا انها تساعدهم ف النجاح ولذلك ارتأينا ان نفتح لكم هذا الموضوع لنوضح لكم بالتفصيل كيفية احتساب نقطة المراقبة المستمرة في امتحان المستوى و كيفية الحصول عليها.

كيف تتشكل نقطة المراقبة المستمرة ؟

للحصول على نقطة المراقبة المستمرة على المتعلمين القيام بما يلي :

النقطة الأولى : تمنح للمتعلم على اساس تحميله للفروض مع الاجابة النموذجية لجميع المواد من المعلام ( نؤكد هنا ان على المتعلم الدخول للمعلام بحسابه الخاص حتى يتم احتساب النقطة)

النقطة الثانية : تمنح عل اساس المشاركة الفعالة في المنتديات العامة بصورة منتظمة و متواصلة ( عند جخولك للمعلام ستجد المنتديات ما عليك الا المشاركة في بطرح الاسئلة و المواضيع او الاجابة على الاسئلة التي يطرحها الاساتذة او المتعلمين)

النقطة الثالثة :تمنح على اساس نقطة الفرض الالكتروني التي يتحصل عليها المتعلم للمزيد من المعلومات حول الفرض الالكتروني انقر الرابط التالي : الفرض الالكتروني و كيفية اجراءه.

النقطة الرابعة : تخص مستويات الرابعة متوسط و الثالثة ثانويالمسجلين بنمط المعلام وهي نقطة يمنحها الاستاذ للمتعلم نظير تفاعله على ارضية التعليم.

هذا فقط ما يجب على المتعلم القيام به للحصول على نقطة المراقبة المستمرة التي تساعده في النجاح