ناس زمان

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,458
الإعجابات
4,057
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
#1
السلام عليكم
ناس زمان قالوا نكر العشرة لا تعاندوا ولا تكلموا خلي الزمان يعلموا
صح كلام من ذهب


ناس بكري قالوا
يعيا الطير يطير ويرجع لمكانوا واحد ما يطمع في الوقت يرجعلوا زمانوا
الله يرحم ناس زمان
 
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