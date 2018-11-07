السلام عليكم

ناس زمان قالوا نكر العشرة لا تعاندوا ولا تكلموا خلي الزمان يعلموا

صح كلام من ذهب





ناس بكري قالوا

يعيا الطير يطير ويرجع لمكانوا واحد ما يطمع في الوقت يرجعلوا زمانوا

الله يرحم ناس زمان