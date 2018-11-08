مساءكم بالخير يا ناس اللمة

ربي يعطكم ما تتمنوه و يارك في عمركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يارب العالمين

مزينها قعدة مع لحباب ناس اللمة كي نكون معكم نحسى بلي راني مع عائلتي

ودخلت شحال من منتدى بصح كما ناس اللمة ما لقيت كما أنتم

ربي يحفظكم ويبعد عليكم فتنى الدنيا

تقبلوا تحياتي