مساءكم بالخير

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,462
الإعجابات
4,061
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
مساءكم بالخير يا ناس اللمة
ربي يعطكم ما تتمنوه و يارك في عمركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يارب العالمين
مزينها قعدة مع لحباب ناس اللمة كي نكون معكم نحسى بلي راني مع عائلتي
ودخلت شحال من منتدى بصح كما ناس اللمة ما لقيت كما أنتم
ربي يحفظكم ويبعد عليكم فتنى الدنيا
تقبلوا تحياتي
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,462
الإعجابات
4,061
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
وانا اسعد بيكم والله يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جمعنا في الدنيا
تقبلوا تحياتي
 
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