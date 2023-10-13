السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمان الرحيم لعل عنوان مشكلتي غريب بعض الشيء لكنه الواقع ....

حالتي الان مطلقة واحد اسباب طلاقي الطبخ

اجل الطبخ قبل زواجي كنا نعيش في بيت العاءلة الكبير يعني الجد والجدة والاعمام وزوجة العم والحمد لله كان البيت يعمه الضيوف يعني لايخلو اسبوع بدون ضيوف .... درست سنتين في الجامعة لم استطع انهاء دراستي لعدة اسباب خرجت بدات احاول تعلم الطبخ امي كانت امراءة جد بسيطة لاتجيد الطبخ العصري تعلمت عليها وعلة زوجة عمي ظبخنا اليومي واتقنت صنع الحلويات كانت الحمد لله في المستوى الجيد بشهادة من تذوقها واصبحت اجيد طبخات عزومة للضيوف وكانت بالمستوى بحكم منزلنا يعمه الضيوف تزوجت في بيت ايضا للعاءلة اخوة الزوج والاب والام حماتي لم يكن لها بنات ظننت اني ساكون بمتابة الابنة وزجي كان يحب امه كتيرااا وتقريبا لهذا السبب كنت مرتاحة ليصبح زوجي فقلت في نفسي الذي يحب امه ولايفرض فيها اكيد انه لا يفرض في زوجته وام ابناءه *** اكبر كذبة اقنعت نفسي بيها يالغباءي ****

حسناا بعد زواجي اكتشفت ان اب زوجي هو من يسير مصروف البيت وفجاة اصبح زوجي بلا عمل اصبح يقول لي اصابته عين من العرس كنت احاول ان اكون متفهمة لم اطالبه بشيء بحكم انه لايعمل فقط عندما تطيق نفسي اطلب منه الذهاب الى اهلي او نخرج للنزهة وكان هدا الامر شبه مستحيل ... وعندما يعمل ويحصل على المال لم اطالبه بالانفاق علي كان يحتاج الى ملابس اقول له اشتري انت انت اولى تخرج للناس انا اريد فقط بعض الفسحة للنزهة فقط بدون مال

المهم كان طبخي في بداية الزواج له مديح في العاءلة وايضا من الضيوف اصبحت حماتي تنتقدني لعدة اسباب في الاكل وانه يجب تخفيف البهارات بحكم انه يسبب لها امراض وعند تمريقي للاكل تاتي وتقول لي لازم يكون بزااف وادا سمعت كوكوط تصفر تقولي نقصلها وادا نقصتلها تقولي راهي مبوشيا وحماتي لها اسلوب غريب يعني متعرف ادا تحبك ولا تكرهك بحكم انا كنت الكنة الاولى وزوجي اول حاجة وصاني عليها هيا يماه مكونتش قااع نحكيله ولا نشكيله حتى دارنا مكونتش نحكي صارت تنتقد على اي شيء وفي الجماعة وفلانة وفلانة عملت وعمملت وهي بكري كانت وحدها قايمة بكل الشغل وحماها كان يحب اكلا كتير ويعاير كناينو الاخرين بيها ...وانه الاجهزة كهرومنزلية تفطل معاها سنواات طوااال واي حاجة نديرها تقولي هاذي معجنة هاذي مش طايبة مليح ....

حتى صار عندي خووووف من كلش نخااف نطيب حاجة ومتصدقش ولانه صح ولاو حوايج كنت نديرهم ميصدقوليش وطامة الكبرى وليت ننسى كيفاش يديرو الحاجة ... قولت لاختي انه صار عندي خوف من كترة الانتقادات اختي كانت تجيد الطبخ بمعنى الكلمة * تزامنا مع زواجي امي رحلو الى بيت مستقل وحدهم اختي صادف فازة بشهادة الباك وخرجت للدار ولاو عندها انترنت يعني تعلمت من النت ولات تظبخ بشكل جيد **

اختي قالت لي لما تجي المرة التانية زيارة راح اساعدك تتعلمي طبخات وتنزاح من عقدة الخوف بصراحة فرحت كتيير بتفهم اختي ... من بعد في بيتي الزوجية زادت تفاقمت المشاكل وضغوط خرجني راجلي من الدار وطلقني من بعد الصدمة زدت عقدة على عقدة وليت تقريبا بدون وعي ومش مستوعبة اللي يصرا معاي من بعد مدة حاولت ادخل للمظبخ واطبخ فكنت كل مرة تقريبا افشل ولما طلبت من اختي المساعدة لانها في احد الايام عرضتها علي فكانت كل مرة تتحجج بشيء ولما اطلب وصفة تقول لي فيها البيص والزيت والسكر ولما وجهتها قلت لها ماكلشي فيه بيض وزيت وسكر قالتلي انا ساعدتك من قبل والان انا ايضا مازلت اتعلم بحكم انها صارت مخطوبة ....

واخر مرة خرجت من البيت وبحتت من وراها على كراسة الوصفات الخاص بيها تفاجات انه خباته ... بصراحة لم اصدق انها ممكن تعمل هيك ...

الان صارت هي تطبخ يوم ووانا اطبخ يوم بصراحة الحمد لله اكلها طيب يومها الكل ياكل ولما يجي يومي لاجد التعليقات السلبية لانه يعلمون عقدة الخوف اللي اعاني منها لكن في نفس الوقت احس انه اكل بلا نفس انا كي ناكلو وميعجبنيش حاولت ابذل مجهود لكن مزااال كرهي للمظبخ في اعماق قلبي حاولت نحب الاكل والمطبخ مقدرتش .....

اتمنى الاقي نصاءح او على الاقل دعوة في ظهر الغيب وحده الله سبحانه وتعالى عالم بحالتي ونفسيتي