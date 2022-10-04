تكريمات من إدارة المنتدى

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,202
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
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** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***




تتقدّم ادارة المنتدى بالشكر والعرفان لأعضاءها الأوفياء بــــــهذا التكريم خاص



تكريم للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 5000 مشاركة

للإخوة :

@Silent Hill
@فريد أبوفيصل
@بنت الـ25
@الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@Moha le sage
@جليلوس
@زهور الشوق
@Soumia hadj mohammed

يتحصلون على وسام

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كذلك أعضاء وصل عدد مشاركاتهم 10000 مشاركة

الأخ : @Hakan

يتحصل على وسام
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ألف مبارك للجميع
قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا
فكما تعلمون المنتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر

هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة


في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي


وبالتوفيق للجميع { مع تحيات الطاقم الإداري }


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