تكريمات من إدارة المنتدى

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,202
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***
تتقدّم ادارة المنتدى بالشكر والعرفان لأعضاءها الأوفياء بــــــهذا التكريم خاص
تكريم للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 5000 مشاركة
للإخوة :
@Silent Hill
@فريد أبوفيصل
@بنت الـ25
@الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@Moha le sage
@جليلوس
@زهور الشوق
@Soumia hadj mohammed
يتحصلون على وسام
كذلك أعضاء وصل عدد مشاركاتهم 10000 مشاركة
الأخ : @Hakan
يتحصل على وسام
ألف مبارك للجميع
قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا
فكما تعلمون المنتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر
هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة
في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي
وبالتوفيق للجميع { مع تحيات الطاقم الإداري }