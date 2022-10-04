تكريمات من إدارة المنتدى

ألف مبارك للجميع

قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا

فكما تعلمون المنتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر



هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات