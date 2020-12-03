التكريم السنوي لأفضل اعضاء منتدى الصحة العام ـ 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,921
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة
وهم:
@ONjINE
@Andy_Delort
@طيور السلام
@ناصر dz
نهديهم الوسام التالي
طبعا دون ان ننسى الأخت المختصة
الطبيبة الصيدلانية
@خديجة ph
على ما تقدمه من نصائح طبية قيمة و علمية للأعضاء
نهديها الوسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة
وهم:
@ONjINE
@Andy_Delort
@طيور السلام
@ناصر dz
نهديهم الوسام التالي
طبعا دون ان ننسى الأخت المختصة
الطبيبة الصيدلانية
@خديجة ph
على ما تقدمه من نصائح طبية قيمة و علمية للأعضاء
نهديها الوسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
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