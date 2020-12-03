التكريم السنوي لأفضل اعضاء منتدى الصحة العام ـ 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,921
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة

وهم:
@ONjINE
@Andy_Delort
@طيور السلام
@ناصر dz

نهديهم الوسام التالي

95_1540388727l.jpg.gif

طبعا دون ان ننسى الأخت المختصة
الطبيبة الصيدلانية
@خديجة ph
على ما تقدمه من نصائح طبية قيمة و علمية للأعضاء
نهديها الوسام
95_1540388727l.jpg.gif




آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.




مع تحيات ادارة المنتدى.​
 
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