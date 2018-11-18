محمد رسول الله

كل القلوب إلى الحبيب تميل و معي بهذا شاهد و دليل

أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول

الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام و جعلنا من أمة خير المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم

الحمدالله حمدا كثيرا بكرة و أصيلا اللهم صلي و بارك على سيدنا محمدا خير الأنام ، أما بعد تحتفل الأمة الإسلامية جمعاء بحلول المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق لـ 20 نوفمبر 2018 ، و نحن الجزائريون على غرار الأمة العربية و الإسلامية قاطبة نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ، كيف لا و هي بالنسبة إلي من أفضل المناسبات طبعا بعد عيدي الفطر الأضحى و شهر رمضان المبارك ، اللهم صلي و بارك على سيدنا و حبيبنا محمدا الهادي المصطفى الأمين الصدوق العاقب الماحي الزاهد العابد الشافع فينا يوم القيامة مهما كتبناومهما سردنافلن نوفيك قدرك و قيمتك كيف لا : و أنت الذي الذي قال فيه رب العزة بعد بسم الله الرحمان الرحيم " و إنك على خلق عظيم" " و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" صدق الله العظيم