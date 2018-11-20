الأطعمة التي تتعارض مع الأدوية

faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
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أنثى
#1
السلبلام.jpg
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ♥
ليوم جبتلكم موضوع جد حساس وهو بخصوص الناس اللي تاخد أدوية وفي نفس الوقت ما تراعيش الماكلة يعني ياكلو اللي جات وفالحقيقة هذا أمر خطير لأنو عندنا حالات عديدة وين أكلات معينة ما لازمش ترافق أدوية معينة
أياو تشوفو معايا .....~



الأطعمة التي تتعارض مع الأدوية :

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أولا الموز :
يجب تجنب تناول الموز عند اخذ أدوية الضغط (كابتوبريل ،مثبطات ACE أو الانجيوتنسين) لان الموز يحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم والاكثار من هذه الأطعمة يزيد نسبة البوتاسيوم في الدم فيسبب اضطرابات قلبية.

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ثانيا الليمون:
تجنب الليمون اذا كنت تاخد أدوية السعال التي تحوي الديكستروميثوفان ،حيث ان الليمون يفسد تلك الادوية وربما يؤدي آثار جانبية مثل الهلوسة أو النعاس.

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ثالثا القهوة:
تجنب القهوة اذا كنت تأخذ موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو قد تترتب عن هذه الادوية اثار جانبية مثل زيادة الخفقان والعصبية وهي أعراض تزداد بشدة مع تناول القهوة .

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رابعا الخضروات الورقية :
تجنب الخضروات الورقية اذا كنت تأخذ مضادات تخثر فعند اخذ ادوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، سانترون، لأنها تبطل مفعولها وبذلك قد تؤدي الى تجلط الدم نظرا لاحتوائها على نسب عالية من فيتامينK.

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خامسا الحليب:
تجنب الحليب اذا كنت تأخذ المضادات الحيوية لان ادوية سيبروفلوكساسين والتتراسيكلين يجب ان تؤخذ مع كوب من الماء قبل ساعة من وجبة الطعام او بعد ساعتين من الاكل وشرب الحليب قد يفسد مفعولها.

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نتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع
شاركوا هذه المعلومات مع أصدقائكم وعائلاتكم لكي تعم الفائدة والثقافة الصحية ♥

وفي الأخير كما عودناكم الا نعودكم دائما
أتهلاو في صحتكم
الصحة هي الصح ♥
سلام.

تحلااانتا.jpg
 
faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,160
الإعجابات
15,339
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
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