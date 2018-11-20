خطوات إعداد التقرير النفسي

billal1993

billal1993

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 أكتوبر 2017
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العمر
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محل الإقامة
بني صاف
#1
سلام عليكم طلبة علم النفس
إذا ما كنت تبحثون عن الخطوات الأساسية لكتابة تقرير النفسي ،فإليكم مجموعة من المصادر و النمادج الخاصة بهذا الموضوع
كل شيء تجدونه في هذا الرابط
مراجع و مصادر عن التقرير النفسي PDF و DOC

كل التوفيق للجميع و شكرا :)
 
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