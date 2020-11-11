خطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالتفصيل :

إلياس
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ليس من السهل خوض تجربة تحضير رسالة الدكتوراة ، فهي الخطوة الكبرى في حياة كل باحث علمي ، ضمن مجموعة خطوات تحضير رسالة الدكتوراة من البحث و الدراسة أخذت الكثير من الوقت و الجهد و المال أيضا .
لذا قبل الشروع في تحضير الدكتوراة ينبغي أن يكون الباحث مرتكنا على قاعدة قوية من المعلومات ، و أن يكون لديه خطة سير واضحة و سهل تتبعها و التغلب على عثراتها .
و مهما كان موضوع رسالة الدكتوراة علمي أو تطبيقي أو أدبي ، فخطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالتفصيل ستكون بالتقريب واحدة ، و هي كباقي مراحل البحث العلمي ، كالإعداد المسبق لكتابة رسالة الماجتسير .
و ذلك لأن تحضير رسالة الدكتوراة أحد الخطوات الهامة و الحساسة في طريق الباحث العلمي ، فيجب أن يأخذ الباحث كل الطرق الممكنة للحصول على المعرفة الكافية حول كل ما يخص تلك المرحلة الهامة .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة
ما الفرق بين تحضير رسالة الدكتوراة و إعداد رسالة الماجستير :
هناك عدة فروق بين تحضير رسالة الدكتوراة و الماجستير .
و التي يجب أن يطلع عليها الباحث العلمي جيدا قبل الشروع في كتابة رسالة الدكتوراة ، و من تلك الفروق :
تحضير رسالة الدكتوراة
غالبا ما سيحتاج مجهودا أكبر بكثير من إعداد رسالة الماجستير ، حيث أنه من المتوقع أن يكون المجهود في مقابل قيمة الشهادة أو الدرجة العلمية التي سيحصل عليها الباحث .
تحضير رسالة الدكتوراة أيضا ستمثل تحديا أكبر من كتابة رسالة الماجستير ، حيث أنها درجة علمية أعلى و أصعب و أكثر تعقيدا من رسالة الماجستير .
رسالة الدكتوراة إعدادها يستغرق المزيد من الوقت ، و ذلك لأنها دائما ما تكون أطول من رسالة الماجستير ، حيث أن عدد فصول رسالة الدكتوراة يكون في حدود ست فصول كاملة .
يستخدم الباحث في تحضير رسالة الدكتوراة أكثر من منهج علمي ، و من الصعب أن يعتمد الباحث على منهج علمي واحد أثناء البحث في موضوع رسالة الدكتوراة ، فعلى الأرجح سيتطلب الأمر إستخدام مناهج البحث المختلطة .
و التي تجمع أكثر من منهج في منهج واحد ، من أجل أن يكون مناسبا لإصدار النتائج اللازمة و الصحيحة في إعداد رسالة الدكتوراة .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالترتيب والتفصيل
و بالتأكيد ستتطلب رسالة الدكتوراة إستخدام لغة علمية عالية المستوى أثناء كتابتها ، حيث أن من المفترض أن تعبر رسالة الدكتوراة عن مدى خبرة و خضرمة الباحث في مجال البحث العلمي .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالتفصيل :
مما لا شك به أن خطوات تحضير رسالة الدكتوراة هي عملا كبيرا ، و لسوف تحتاج لأضخم المجهودات ، و لكن مع بعض من التنظيم و العمل المتدرج ، يمكن تجنب فقدان الكثير من الوقت و الجهد ، فدائما ما سيؤتي العمل المنظم بثماره في إعداد أي خطوة من خطوات البحث العلمي .
و إعداد رسالة الدكتوراة هي الخطوة الأكبر في البحث العلمي ، و من هنا كان يجب أن نعرض خطوات إعداد رسالة الدكتوراة بالتفصيل ، و تتمثل تلك الخطوات في :
1 –البحث عن أفكار رسالة الدكتوراة :
حيث تعتبر تلك المرحلة و الخطوة من أهم الخطوات أثناء إعداد رسالة الدكتوراة ، فهي الأساس التي سوف تقوم عليه رسالة الدكتوراة ، فينبغي على الباحث العلمي عمل خطة زمنية للمطالعة المنظمة في المكتبات و المراجع .
و قراءة الكثير من الدراسات السابقة في المجال المطلوب ، و ذلك من أجل تكوين فكرة عامة عن رسالة الدكتوراة خاصته ، و عمل جدول بالأفكار التي يجب أن تحتوي عليها أثناء إعدادها .
2 – العمل على تنظيم خطة البحث اللازمة لكتابة رسالة الدكتوراة :
فمن أهم الخطوات اللازمة في تحضير رسالة الدكتوراة ، هي تنظيم خطة البحث المناسبة ، و التي من أهمها كيفية بحث الأفكار التي تم تجميعها لكتابة رسالة الدكتوراة ، و كيفية بحثها بإسلوب منطقي سليم ، حتى يمكن في النهاية الحصول على النتائج المناسبة .
و أيضا ما هي المناهج التي سوف يتم الإستعانة بها لبحث أفكار رسالة الدكتوراة ، و كذلك الحرص على الإشارة بوضوح للأعمال السابقة ، من حيث وجه الإستفادة للباحث منها ، كل ذلك يجب تضمينه في خطة البحث اللازنة في إعداد رسالة الدكتوراة .
3 –كتابة المقدمة لرسالة الدكتوراة :
خطوة هامة و أولية في كتابة و إعداد رسالة الدكتوراة ، حيث يجب أن تكون المقدمة شاملة و وافية ، و متضمنة لمعظم جوانب رسالة الدكتوراة ، و معبرة عنها بطريقة واضحة و علمية ، تدل على مهارة و خبرة الباحث العلمي ، و تنبئ عن القيمة العلمية لرسالة الدكتوراة ، و تثير لفت الإنتباه لكل الأساتذة في لجان مناقشة الدكتوراة .
و يجب أن تحتوي مقدمة رسالة الدكتوراة على كل العناوين الموجودة بالرسالة ، و على التعريف لكل من الباحث و المشرفين على رسالة الدكتوراة المقدمة ، و كذلك تحتوي على كل ما تتضمنه الرسالة من محتويات و جداول ، و بالتالي تكون أحد أهم الخطوات في إعداد رسالة الدكتوراة .
4 – كتابة محتوى رسالة الدكتوراة :
حيث كتابة أهم جزء من أجزاء رسالة الدكتوراة ، و الذي يتضمن كل مجهودات الباحث العلمية ، و كيف قام بكتابة رسالة الدكتوراة ، حيث يقوم الباحث بعد كتابة المقدمة بكتابة النظرية التي يريد طرحها أو السؤال عنوان البحث .
ثم يقوم بكتابة الخطوات التي قام من خلالها بحل ذلك السؤال أو إثبات تلك النظرية ، و كيفية إستخدامه لمناهج البحث المختلفة ، و كيف أدت تلك المناهج البحثية للنتائج المرجوة ، و عرض مفصل لتلك النتائج التي إستطاع الباحث الحصول عليها ، من خلال بحث و إعداد رسالة الدكتوراة الخاصة به .
5 – كتابة مناقشة النتائج المستخلصة من رسالة الدكتوراة :
في تلك الخطوة يقوم الباحث العلمي بمناقشة كل النتائج ، التي تم الحصول عليها من خلال رسالة الدكتوراة الخاصة به ، عن طريقكتابة نتائج تطبيقات الواقع ، ومناقشتها بشكل علمي ، و من ثم كتابة التوصيات اللازمة و الملاحظات الخاصة بالباحث ، و التي إستطاع إستخلاصها من عمله المضني في كتابة و إعداد رسالة الدكتوراة .
6 – كتابة الخاتمة :
حيث الخطوة الأخيرة في عمل و إعداد رسالة الماجستير ، حيث يجب على الباحث كتابة رسالة الشكر و التقدير لكل من عمل معه في رسالة الدكتوراة من مشرفين ، ثم كتابة كل المراجع و المصادر التي إستعان بها الباحث في إعداد رسالته ، و بالتأكيد كتابة فهرس رسالة الدكتوراة ، لتسهيل القراءة و التصفح لها ..
و تلك كانت أهم خطوات تحضير رسالة الدكتوراة ، و من خلال إتباعها يمكن أن يحصل الباحث على تنظيم خطواته ، و استكمال مسيرته العلمية البحثية على أفضل ما يكون .
لذا قبل الشروع في تحضير الدكتوراة ينبغي أن يكون الباحث مرتكنا على قاعدة قوية من المعلومات ، و أن يكون لديه خطة سير واضحة و سهل تتبعها و التغلب على عثراتها .
و مهما كان موضوع رسالة الدكتوراة علمي أو تطبيقي أو أدبي ، فخطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالتفصيل ستكون بالتقريب واحدة ، و هي كباقي مراحل البحث العلمي ، كالإعداد المسبق لكتابة رسالة الماجتسير .
و ذلك لأن تحضير رسالة الدكتوراة أحد الخطوات الهامة و الحساسة في طريق الباحث العلمي ، فيجب أن يأخذ الباحث كل الطرق الممكنة للحصول على المعرفة الكافية حول كل ما يخص تلك المرحلة الهامة .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة
ما الفرق بين تحضير رسالة الدكتوراة و إعداد رسالة الماجستير :
هناك عدة فروق بين تحضير رسالة الدكتوراة و الماجستير .
و التي يجب أن يطلع عليها الباحث العلمي جيدا قبل الشروع في كتابة رسالة الدكتوراة ، و من تلك الفروق :
تحضير رسالة الدكتوراة
غالبا ما سيحتاج مجهودا أكبر بكثير من إعداد رسالة الماجستير ، حيث أنه من المتوقع أن يكون المجهود في مقابل قيمة الشهادة أو الدرجة العلمية التي سيحصل عليها الباحث .
تحضير رسالة الدكتوراة أيضا ستمثل تحديا أكبر من كتابة رسالة الماجستير ، حيث أنها درجة علمية أعلى و أصعب و أكثر تعقيدا من رسالة الماجستير .
رسالة الدكتوراة إعدادها يستغرق المزيد من الوقت ، و ذلك لأنها دائما ما تكون أطول من رسالة الماجستير ، حيث أن عدد فصول رسالة الدكتوراة يكون في حدود ست فصول كاملة .
يستخدم الباحث في تحضير رسالة الدكتوراة أكثر من منهج علمي ، و من الصعب أن يعتمد الباحث على منهج علمي واحد أثناء البحث في موضوع رسالة الدكتوراة ، فعلى الأرجح سيتطلب الأمر إستخدام مناهج البحث المختلطة .
و التي تجمع أكثر من منهج في منهج واحد ، من أجل أن يكون مناسبا لإصدار النتائج اللازمة و الصحيحة في إعداد رسالة الدكتوراة .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالترتيب والتفصيل
و بالتأكيد ستتطلب رسالة الدكتوراة إستخدام لغة علمية عالية المستوى أثناء كتابتها ، حيث أن من المفترض أن تعبر رسالة الدكتوراة عن مدى خبرة و خضرمة الباحث في مجال البحث العلمي .
خطوات تحضير رسالة الدكتوراة بالتفصيل :
مما لا شك به أن خطوات تحضير رسالة الدكتوراة هي عملا كبيرا ، و لسوف تحتاج لأضخم المجهودات ، و لكن مع بعض من التنظيم و العمل المتدرج ، يمكن تجنب فقدان الكثير من الوقت و الجهد ، فدائما ما سيؤتي العمل المنظم بثماره في إعداد أي خطوة من خطوات البحث العلمي .
و إعداد رسالة الدكتوراة هي الخطوة الأكبر في البحث العلمي ، و من هنا كان يجب أن نعرض خطوات إعداد رسالة الدكتوراة بالتفصيل ، و تتمثل تلك الخطوات في :
1 –البحث عن أفكار رسالة الدكتوراة :
حيث تعتبر تلك المرحلة و الخطوة من أهم الخطوات أثناء إعداد رسالة الدكتوراة ، فهي الأساس التي سوف تقوم عليه رسالة الدكتوراة ، فينبغي على الباحث العلمي عمل خطة زمنية للمطالعة المنظمة في المكتبات و المراجع .
و قراءة الكثير من الدراسات السابقة في المجال المطلوب ، و ذلك من أجل تكوين فكرة عامة عن رسالة الدكتوراة خاصته ، و عمل جدول بالأفكار التي يجب أن تحتوي عليها أثناء إعدادها .
2 – العمل على تنظيم خطة البحث اللازمة لكتابة رسالة الدكتوراة :
فمن أهم الخطوات اللازمة في تحضير رسالة الدكتوراة ، هي تنظيم خطة البحث المناسبة ، و التي من أهمها كيفية بحث الأفكار التي تم تجميعها لكتابة رسالة الدكتوراة ، و كيفية بحثها بإسلوب منطقي سليم ، حتى يمكن في النهاية الحصول على النتائج المناسبة .
و أيضا ما هي المناهج التي سوف يتم الإستعانة بها لبحث أفكار رسالة الدكتوراة ، و كذلك الحرص على الإشارة بوضوح للأعمال السابقة ، من حيث وجه الإستفادة للباحث منها ، كل ذلك يجب تضمينه في خطة البحث اللازنة في إعداد رسالة الدكتوراة .
3 –كتابة المقدمة لرسالة الدكتوراة :
خطوة هامة و أولية في كتابة و إعداد رسالة الدكتوراة ، حيث يجب أن تكون المقدمة شاملة و وافية ، و متضمنة لمعظم جوانب رسالة الدكتوراة ، و معبرة عنها بطريقة واضحة و علمية ، تدل على مهارة و خبرة الباحث العلمي ، و تنبئ عن القيمة العلمية لرسالة الدكتوراة ، و تثير لفت الإنتباه لكل الأساتذة في لجان مناقشة الدكتوراة .
و يجب أن تحتوي مقدمة رسالة الدكتوراة على كل العناوين الموجودة بالرسالة ، و على التعريف لكل من الباحث و المشرفين على رسالة الدكتوراة المقدمة ، و كذلك تحتوي على كل ما تتضمنه الرسالة من محتويات و جداول ، و بالتالي تكون أحد أهم الخطوات في إعداد رسالة الدكتوراة .
4 – كتابة محتوى رسالة الدكتوراة :
حيث كتابة أهم جزء من أجزاء رسالة الدكتوراة ، و الذي يتضمن كل مجهودات الباحث العلمية ، و كيف قام بكتابة رسالة الدكتوراة ، حيث يقوم الباحث بعد كتابة المقدمة بكتابة النظرية التي يريد طرحها أو السؤال عنوان البحث .
ثم يقوم بكتابة الخطوات التي قام من خلالها بحل ذلك السؤال أو إثبات تلك النظرية ، و كيفية إستخدامه لمناهج البحث المختلفة ، و كيف أدت تلك المناهج البحثية للنتائج المرجوة ، و عرض مفصل لتلك النتائج التي إستطاع الباحث الحصول عليها ، من خلال بحث و إعداد رسالة الدكتوراة الخاصة به .
5 – كتابة مناقشة النتائج المستخلصة من رسالة الدكتوراة :
في تلك الخطوة يقوم الباحث العلمي بمناقشة كل النتائج ، التي تم الحصول عليها من خلال رسالة الدكتوراة الخاصة به ، عن طريقكتابة نتائج تطبيقات الواقع ، ومناقشتها بشكل علمي ، و من ثم كتابة التوصيات اللازمة و الملاحظات الخاصة بالباحث ، و التي إستطاع إستخلاصها من عمله المضني في كتابة و إعداد رسالة الدكتوراة .
6 – كتابة الخاتمة :
حيث الخطوة الأخيرة في عمل و إعداد رسالة الماجستير ، حيث يجب على الباحث كتابة رسالة الشكر و التقدير لكل من عمل معه في رسالة الدكتوراة من مشرفين ، ثم كتابة كل المراجع و المصادر التي إستعان بها الباحث في إعداد رسالته ، و بالتأكيد كتابة فهرس رسالة الدكتوراة ، لتسهيل القراءة و التصفح لها ..
و تلك كانت أهم خطوات تحضير رسالة الدكتوراة ، و من خلال إتباعها يمكن أن يحصل الباحث على تنظيم خطواته ، و استكمال مسيرته العلمية البحثية على أفضل ما يكون .