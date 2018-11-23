تعرف على فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

السلام عليكم و رحمة الله

أعضاء اللمة الكرام

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع والخير على المسلم .

فسورة الكهف هي واحدة من أعظم وأطول سور القرأن الكريم حيث تتميز بأسلوب شيق لما فيها من مواعظ وقصص شيقة كما أن ألفاظها سهلة وبسيطةتعطي للقارئ راحة كبيرةومن بين فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مايلي :فعن أبي سعد الخدري عن النبي صلوات الله عليه قال “مَن قرأَ سورةَ الكَهْفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاءَ لَهُ منَ النُّورِ فيما بينَهُ وبينَ البَيتِ العَتيقِ “صحيح الجامع”. ”كما قال “من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين”،هذا هو قت قراءة سورة الكهفيتم قراءة سورة الكهف من بداية يوم الجمعة أو حتى ليلتها التي تبدء من غروب شمس يوم الخميس وتنتهي عندما تغرب في نفس اليوم أي الجمعة.أما أفضل أوقاتها فتكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروبها في يوم الجمعة .وبشكل دائم تكون قؤاءة سورة الكهف أوقات الليل وأطراف النهار