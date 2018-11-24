علاج فعال لزيادة هرمون الحليب بالاعشاب

ما هي أسباب زيادة هرمون الحليب

1. تعد من اهم اسبابه الاصابه بورم في خلايا الغده النخاميه.2.تعمل كذلك الضغوط النفسيه وكثرة التوتر والقلق وعدم انتظام فترات النوم بطريقه جيده الي3. من اسبابه ايضا الرضاعه والحمل.4. وكذلك تناول بعض الادويه العلاجيه مثل: الادويه التي تعالج الاكتئاب ، تناول ادوية علاج الضغط، تناول العقاقير التي تعمل علي التهدئه وغيرها من انواع العقاقير.1. تعد من اعراضحدوث بعض الاضطرابات في الدوره الشهريه عند النساء ،وانقطاعها لفترات كثيره في بعض الاحيان ،وايضا عدم انتظامها بشكل طبيعي .2. ايضا يؤدي زيادت الهرمون الي حدوث ألم في الثديين.3. ومن اعراضه ايضا انه يؤدي الي خفض نسبة القدره علي الانجاب بشكل كبير.4. قد يحدث نزول حليب في بعض الاوقات من الثدي