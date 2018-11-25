السلام عليكم اخوتي الكرام واهل اللمة
والله يا خاوتي ذاقت بيا الدنيا ومالقيت لمن نفرغ قلبي صح الشكوى لغير الله مذله بصح الإنسان يحتاج يسمع آراء اناس اخرين في بعض الأوقات
رح نهدر بالدارجة حتى نوصل مشكلتي بشكل أفضل.أنا بنت عشرينية نقرا في الجامعة أنا الكبيرة في اخوتي حنا 4 بنات وولد اخي عندو 14 سنة
أنا انسانة كتومة منعزلة منطوية بزاف على روحي غايتي هي نرضي ربي و والديا ونقرا قرايتي هذا اكبر همي والله يا خاوتي صدقوني غير نحاول نراعي الضروف المادية نتاعنا قدر المستطاع حتى مصروفي نحشم نطلبو من الأب نتاعي مساعفاتو فوق القدر بصح حتى أنا طفلة كيما لبنات نسخف نلبس نسخف نخرج نحب نعيش حياتي الحمد لله مانيش من النوع نتاع لي تلبس ملابس مخلة والا ماكياج محجبة ونعرف حدودي بصح كل وحدة في عمري تحب تعيش نحب نشري حجاب جديد نحب نلبس صباط جديد مي نقول شهرية الوالد هذا لواش تكفي والحمد لله لكن مؤخرا ولا هذا الأمر بزاااف مذايقني لدرجة وين اثر بزاف على نفسيتي وليت حساسة بزاااف ما على باليش كيفاه نوصلهالكم mais des fois نكره روحي يا خاوتي والله ماني نتاع مادة وراضية بلي عطاه ربي والحمد لله على كل حال كاين لي ما لقاوش حتى واش ياكلو بصح الله غالب نفسية الإنسان هكذا هذه من جهة من جهة أخرى ابي عاطي بزاااف قيمة لاخي خاصة انو الطفل الوحيد بين 4 بنات لهذا هو المفضل مشكلتي انو صرت مانتفاهمش مع أخي هو في مرحلة حساسة وين يشوف روحو بدأ يكبر ولا راجل وانا فاهمة وواعية صعوبة هذه المرحلة خاااصة للاولاد mais au même temps نحب واحد يحترمني مانحبش يرفع صوتو عليا مهما كان أنا أكبر منو لكن ابي يعطيه الحق يعني دايرني أنا الظالمة دائما مهما كان مايحبش يسمع ليا يسمع ليه برك والله كبرت عقلي فوق المستطاع ونسمح في حقي ونقول نساعف ماعليش بصح الله غالب حتى وإن كنت أنا الكبيرة حتى أنا إنسانة عندي مشاعر وكاين هدرة vraiment تڨيس انك تسمع الوالد يهدر عليك على اساس انك فرد زايد في عائلتك ومسبب للمشاكل والله حاجة تفطر القلب وتخليه يبكي دم حتى وإن كنت هكذا من المفترض يسمع من الجهتين والا راني غالطة اذا شافني تماديت والا غلطت يحاول يسمع السبب علاه. صدقوني كرهت دارنا كن لقيت مكان آخر ما نريحش دقيقة كل واش حبيت و واش احتجت انو واحد يفهمني يسقسيني واش بيك واش خاصك كلمة حلوة برك بالاك طولت وطولت بزاف بصح واش راني حابة نوصل كل واحد مر على موضوعي وعندو بناتو في هذا العمر يحاول يصاحبها يفهمها يسقسي دائما واش بيها معضم البنات لي تلقاهم على علاقة مع شباب تلقاهم يعانيو من إهمال عائلي سواء من طرف الام أو الأب أنا جامي شفيت امي جات ليا وقاتلي واش بيك زعفانة والا علاه تهاوشتي مع خوك ننن دائما أنا غالطة وانا ظالمة الحمد لله لانو ربي كبرلي عقلي و ما رحتش في طريق تغضبو مني اسمحولي طولت عليكم
دعواتكم وشكراً مسبقا
والله يا خاوتي ذاقت بيا الدنيا ومالقيت لمن نفرغ قلبي صح الشكوى لغير الله مذله بصح الإنسان يحتاج يسمع آراء اناس اخرين في بعض الأوقات
رح نهدر بالدارجة حتى نوصل مشكلتي بشكل أفضل.أنا بنت عشرينية نقرا في الجامعة أنا الكبيرة في اخوتي حنا 4 بنات وولد اخي عندو 14 سنة
أنا انسانة كتومة منعزلة منطوية بزاف على روحي غايتي هي نرضي ربي و والديا ونقرا قرايتي هذا اكبر همي والله يا خاوتي صدقوني غير نحاول نراعي الضروف المادية نتاعنا قدر المستطاع حتى مصروفي نحشم نطلبو من الأب نتاعي مساعفاتو فوق القدر بصح حتى أنا طفلة كيما لبنات نسخف نلبس نسخف نخرج نحب نعيش حياتي الحمد لله مانيش من النوع نتاع لي تلبس ملابس مخلة والا ماكياج محجبة ونعرف حدودي بصح كل وحدة في عمري تحب تعيش نحب نشري حجاب جديد نحب نلبس صباط جديد مي نقول شهرية الوالد هذا لواش تكفي والحمد لله لكن مؤخرا ولا هذا الأمر بزاااف مذايقني لدرجة وين اثر بزاف على نفسيتي وليت حساسة بزاااف ما على باليش كيفاه نوصلهالكم mais des fois نكره روحي يا خاوتي والله ماني نتاع مادة وراضية بلي عطاه ربي والحمد لله على كل حال كاين لي ما لقاوش حتى واش ياكلو بصح الله غالب نفسية الإنسان هكذا هذه من جهة من جهة أخرى ابي عاطي بزاااف قيمة لاخي خاصة انو الطفل الوحيد بين 4 بنات لهذا هو المفضل مشكلتي انو صرت مانتفاهمش مع أخي هو في مرحلة حساسة وين يشوف روحو بدأ يكبر ولا راجل وانا فاهمة وواعية صعوبة هذه المرحلة خاااصة للاولاد mais au même temps نحب واحد يحترمني مانحبش يرفع صوتو عليا مهما كان أنا أكبر منو لكن ابي يعطيه الحق يعني دايرني أنا الظالمة دائما مهما كان مايحبش يسمع ليا يسمع ليه برك والله كبرت عقلي فوق المستطاع ونسمح في حقي ونقول نساعف ماعليش بصح الله غالب حتى وإن كنت أنا الكبيرة حتى أنا إنسانة عندي مشاعر وكاين هدرة vraiment تڨيس انك تسمع الوالد يهدر عليك على اساس انك فرد زايد في عائلتك ومسبب للمشاكل والله حاجة تفطر القلب وتخليه يبكي دم حتى وإن كنت هكذا من المفترض يسمع من الجهتين والا راني غالطة اذا شافني تماديت والا غلطت يحاول يسمع السبب علاه. صدقوني كرهت دارنا كن لقيت مكان آخر ما نريحش دقيقة كل واش حبيت و واش احتجت انو واحد يفهمني يسقسيني واش بيك واش خاصك كلمة حلوة برك بالاك طولت وطولت بزاف بصح واش راني حابة نوصل كل واحد مر على موضوعي وعندو بناتو في هذا العمر يحاول يصاحبها يفهمها يسقسي دائما واش بيها معضم البنات لي تلقاهم على علاقة مع شباب تلقاهم يعانيو من إهمال عائلي سواء من طرف الام أو الأب أنا جامي شفيت امي جات ليا وقاتلي واش بيك زعفانة والا علاه تهاوشتي مع خوك ننن دائما أنا غالطة وانا ظالمة الحمد لله لانو ربي كبرلي عقلي و ما رحتش في طريق تغضبو مني اسمحولي طولت عليكم
دعواتكم وشكراً مسبقا