عدنا من جديد، كيما كنا نقولو من ناحية اللباس افتاخري بروحك وهزي راسك في السماء، نص البنات لي راهم يلبسو العجب

برا مكلفين والديهم فوق طاقتهم، توصلت حتى والديهم يسلفو الدراهم باه يرضيوهم، إذا راكي عندك نعمة يفتاقدوها بزاف بنات وهي القناعة

ويجي يوم وتفرج وتولي تشري واش تحبي لكن بالمقابل تلقاي روحك كسبتي ميزة جد مميزة، نوليو لمشكلة الأخ كيما قتلك من قبل العائلات

أنواع وعقليات وبالاك تلقاي 99 بالمائة من العائلات الجزائرية تميل للذكر أكثر من الأنثى وهذا أمر متوارث، درك شوفي عزيزتي بعيدا عن الأمر المتوارث

نهدرو بصراحة بيناتنا برك البنت لما تسمع كلام ماش مليح من والديها تغلق على روحها في غرفتها وتبكي ولا تشكي لصحاباتها ولا أي طريقة أخرى

لكن الطفل لما يلقى التوبيخ من والديه وخاصة في مرحلة حساسة كيما هادي يتمرّد ويخرج من البيت والطفل إذا خرج من البيت صدقيني يضيع

لأنو الوقت مايرحمش، مخدرات واصحاب السوء والتدخين وبزاااف آفات اجتماعية راهي تستنى فقط في الشاب يخرج من دارو وتهجم عليه

الدليل شوفي نتي برك كيفاه رغم كلشي مازلتي بعقلك ورزينة وتفكري قبل كل خطوة لكن الشاب وخاصة في فترة المراهقة يولي صعب التحكم فيه

على هادي والديك يسايسو فيه ويتعاملو معاه بلعقل، يعني حتى ولو يفضلوه عليك وعلى كل البنات اتنازلي على الأقل خلال هاد الفترة باه مايضيعش

خوك وأنا عارفة مليح بلي مستحيل قلب كقلبك يسمح بلحمو ودمو يخرج من الدار ويصراو فيه أمور سيئة لا سمح الله، إذن حاولي تكسبيه نتي تاني

غيري سياسة التعامل معاه ديريه صديقك، اذا كان يحب طيابك طيبيلو واش يحب، رايحة تلقاي صعوبة بصح على الاقل ديري هدنة بيناتكم راكي

كبيرة ماشاء الله وواعية وعلابالك بلي الفترة هادي حساسة بزاف، كوني عون لوالديك حبيبتي باه تربحي رضاهم ورضا ربي سبحانو وبالأخص رضا

ربي سبحانو حتى ولو والديك ما اعتارفوش بمساعدتك تلقايها غدوة عند ربي سبحانو، وهادي هي الدنيا ختي لعزيزة الوالدين يبقاو والدين مهما عملو

وماكنش مكان في العالم أحن عليك من دارك ووالديك، والوالدين مايتخيروش كاين لي والديهم يضربوهم كاين حتى آباء تعداو على ابناءهم وكاين

قصص أشد وحشية وهمجية، وكيما قتلك هادي هي الدنيا كاين لي يتمنى يماه وباباه قدامو لاشتا يعيطو عليه لاشتا يظلموه المهم الهيبة تاعهم المهم وقفتهم

نعمة الوالدين يتمناها كل يتيم راهو مطايش في دار الأيتام، والله غالب عليهم كي تجي تشوفي ربما ماترباوش والديك أنو والديهم يحكيو معاهم ويسمعولهم

فمستحيل يطبقو هاداك الشي مع ولادهم، بكري كانت المعيشة صعبة ماش كيما وقتنا نحبو والدينا يحكيو معانا ويخففو علينا ويسقسيونا اذا ملاح ولالا

فهمتي حبيبتي؟ نحي الافكار السلبية لي في راسك، وخلي دائما الحمد لله على لسانك لأنو ربي يسمع لكل انسان يحمدو على واش عندو ويزيد يرزقو

أضعاف، كتري الاستغفار وادعي في صلاتك لوالديك بالصحة والعافية وطولة العمر ولأخيك بالهداية، وربي يوفقك ان شاء الله في كل أمور حياتك

خاطر نشوف فيك مشروع امرأة ناجحة بحول الله ^^

تحياتي

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