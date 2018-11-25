مشكلتي ذاقت بيا الدنيا

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
608
الإعجابات
3,708
النقاط
51
#1
السلام عليكم اخوتي الكرام واهل اللمة
والله يا خاوتي ذاقت بيا الدنيا ومالقيت لمن نفرغ قلبي صح الشكوى لغير الله مذله بصح الإنسان يحتاج يسمع آراء اناس اخرين في بعض الأوقات
رح نهدر بالدارجة حتى نوصل مشكلتي بشكل أفضل.أنا بنت عشرينية نقرا في الجامعة أنا الكبيرة في اخوتي حنا 4 بنات وولد اخي عندو 14 سنة
أنا انسانة كتومة منعزلة منطوية بزاف على روحي غايتي هي نرضي ربي و والديا ونقرا قرايتي هذا اكبر همي والله يا خاوتي صدقوني غير نحاول نراعي الضروف المادية نتاعنا قدر المستطاع حتى مصروفي نحشم نطلبو من الأب نتاعي مساعفاتو فوق القدر بصح حتى أنا طفلة كيما لبنات نسخف نلبس نسخف نخرج نحب نعيش حياتي الحمد لله مانيش من النوع نتاع لي تلبس ملابس مخلة والا ماكياج محجبة ونعرف حدودي بصح كل وحدة في عمري تحب تعيش نحب نشري حجاب جديد نحب نلبس صباط جديد مي نقول شهرية الوالد هذا لواش تكفي والحمد لله لكن مؤخرا ولا هذا الأمر بزاااف مذايقني لدرجة وين اثر بزاف على نفسيتي وليت حساسة بزاااف ما على باليش كيفاه نوصلهالكم mais des fois نكره روحي يا خاوتي والله ماني نتاع مادة وراضية بلي عطاه ربي والحمد لله على كل حال كاين لي ما لقاوش حتى واش ياكلو بصح الله غالب نفسية الإنسان هكذا هذه من جهة من جهة أخرى ابي عاطي بزاااف قيمة لاخي خاصة انو الطفل الوحيد بين 4 بنات لهذا هو المفضل مشكلتي انو صرت مانتفاهمش مع أخي هو في مرحلة حساسة وين يشوف روحو بدأ يكبر ولا راجل وانا فاهمة وواعية صعوبة هذه المرحلة خاااصة للاولاد mais au même temps نحب واحد يحترمني مانحبش يرفع صوتو عليا مهما كان أنا أكبر منو لكن ابي يعطيه الحق يعني دايرني أنا الظالمة دائما مهما كان مايحبش يسمع ليا يسمع ليه برك والله كبرت عقلي فوق المستطاع ونسمح في حقي ونقول نساعف ماعليش بصح الله غالب حتى وإن كنت أنا الكبيرة حتى أنا إنسانة عندي مشاعر وكاين هدرة vraiment تڨيس انك تسمع الوالد يهدر عليك على اساس انك فرد زايد في عائلتك ومسبب للمشاكل والله حاجة تفطر القلب وتخليه يبكي دم حتى وإن كنت هكذا من المفترض يسمع من الجهتين والا راني غالطة اذا شافني تماديت والا غلطت يحاول يسمع السبب علاه. صدقوني كرهت دارنا كن لقيت مكان آخر ما نريحش دقيقة كل واش حبيت و واش احتجت انو واحد يفهمني يسقسيني واش بيك واش خاصك كلمة حلوة برك بالاك طولت وطولت بزاف بصح واش راني حابة نوصل كل واحد مر على موضوعي وعندو بناتو في هذا العمر يحاول يصاحبها يفهمها يسقسي دائما واش بيها معضم البنات لي تلقاهم على علاقة مع شباب تلقاهم يعانيو من إهمال عائلي سواء من طرف الام أو الأب أنا جامي شفيت امي جات ليا وقاتلي واش بيك زعفانة والا علاه تهاوشتي مع خوك ننن دائما أنا غالطة وانا ظالمة الحمد لله لانو ربي كبرلي عقلي و ما رحتش في طريق تغضبو مني اسمحولي طولت عليكم
دعواتكم وشكراً مسبقا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,797
الإعجابات
49,121
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بيك أختي العزيزة ومعليش أهدري منا لغدوة المهم تفرغي قلبك وتشكي وتفرغي الحمولة لي مضايقتك رانا هنا نسمعولك
اعتابرينا خاوتك وخواتاتك، ولي تقيلة عليك خفيفة علينا بحول الله، أما بالعودة لمشكلتك صدقيني والله أول مشكلة نقراها ونحس
بفرحة هههه ونحس بارتياح بعدما خلصت قراءة كامل النص، خاطر لقيت فيك انسانة طيبة وخلوقة ومحترمة وواعية واش راهي تهدر
تحتاج انسان فقط يسمعلها وانسان فقط يشوف واش في قلبها ماش شرط يعطيها الحق وماش يبكي معاها تحتاج صدر يسمعلها برك
حتى ولو هي تهدر والشخص الآخر يبقى ساكت، جزء كبير فيك راهو فيا على هادي قتلك انشرحت كي قريت واش كتبتي والشي
لي هدرتيه كامل من حقك وماراكيش غالطة فيه، لكن يا حبيبتي صدقيني ماكانش مشكلة هي عقلية تمشي عليها عايلتك ككل العقليات
المختلفة في المجتمع، وكل بيت وطريقة تفكيرو والطريقة لي يمشيو عليها وكاين ربما لي ما كتر، لكن درك نشرّحو المشكلة تاعك بالتفصيل
ونحاولو نشوفو فيها جانب مشرق وجميل لما لا :) فيما يخص الثياب عارفة أنك ماش مادية وبنت صبورة وماتحبش تكلّف أهلها أكثر من طاقتهم
لكن رانا بشر وخاصة المرأة تسخف تشري ملابس جدد تسخف تغير ثيابها بين الحين والآخر تسخف تلبس كيما بقية البنات هادي حاجة
فطرية فينا كامل، وراني فاهمتها وحاسة بيها أنا 25 سنة جامي لا قلت لبابا ولا يما حابة نشري حاجة ولا سخفت على حاجة خاطر مشات
فيا من الصغر والديا ماعندهمش لازم نرضى بالقديم وبالشي لي عندي لدرجة خلاص برد قلبي من هاد الجهة، لو ما يعطينيش بابا دراهم
ويقولي روحي اشري ماتخرجش من فمي، هي صح مانكدبش ساعة ساعة نخرج نشوف بعيني نسخف نقول ياريت لو كانت عندي هادي وهادي
يا ريت عندي زوج أحذية باه نبدل بيناتهم، لكن كي نتفكر كيفاه كنت بكري في صغري نسخف على طرف قماش نحمد ربي بزاااااف ونقول
لبسة وحدة خير من والو، درك انا ماعلاباليش بوضع باباك المادي ولكن كوني صبورة كيما كنتي من قبل واذا شفتي باباك مايقدرش يوفرهالك
اصبري معليش على الاقل ماكلفتيش باباك فوق طاقتو على الاقل ماخليتيش باباك ساهر الليل يفكر كيفاه يوفر دراهم اللباس ودرك الدنيا غلات
حجاب ب 350 وروح وخلي اللوازم تاعو من حذاء حاشاك وخمار، درك مليون ماعادت دير والو، احتسبي أجرك لله حبيبتي نتي الشي لي عندك
راهو أغلى من الثياب عندك أخلاق كالألماس وعندك رزانة تاع انسانة واعية وتفتقدها الكثير من البنات اليوم عندك صبر وحكمة، ربما نتي تشوفي
نفسك ناقصة على كثير من البنات من ناحية الملابس لكن صدقيني الناس تميّز وتشوف بعينها نتي ماتشوفيهمش لكن هوما يحكمو عليك على قلبك
وأخلاقك بين كثير من البنات البراقات بالملابس والزينة، وصراولي بزاف مواقف والله بقيت داهشة كي سمعتهم وعرفت صح بلي الناس تلاحظ الجوهر تاعك
الله غالب الرد طويل كن حكيتلك بعض المواقف من الاول للآخر هههه، ديجا الرد هادا ورايحة نقسمو درك نديرلك رد آخر فيما يخص الجزء الثاني من المشكلة
يتبع ^^

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,797
الإعجابات
49,121
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
عدنا من جديد، كيما كنا نقولو من ناحية اللباس افتاخري بروحك وهزي راسك في السماء، نص البنات لي راهم يلبسو العجب
برا مكلفين والديهم فوق طاقتهم، توصلت حتى والديهم يسلفو الدراهم باه يرضيوهم، إذا راكي عندك نعمة يفتاقدوها بزاف بنات وهي القناعة
ويجي يوم وتفرج وتولي تشري واش تحبي لكن بالمقابل تلقاي روحك كسبتي ميزة جد مميزة، نوليو لمشكلة الأخ كيما قتلك من قبل العائلات
أنواع وعقليات وبالاك تلقاي 99 بالمائة من العائلات الجزائرية تميل للذكر أكثر من الأنثى وهذا أمر متوارث، درك شوفي عزيزتي بعيدا عن الأمر المتوارث
نهدرو بصراحة بيناتنا برك البنت لما تسمع كلام ماش مليح من والديها تغلق على روحها في غرفتها وتبكي ولا تشكي لصحاباتها ولا أي طريقة أخرى
لكن الطفل لما يلقى التوبيخ من والديه وخاصة في مرحلة حساسة كيما هادي يتمرّد ويخرج من البيت والطفل إذا خرج من البيت صدقيني يضيع
لأنو الوقت مايرحمش، مخدرات واصحاب السوء والتدخين وبزاااف آفات اجتماعية راهي تستنى فقط في الشاب يخرج من دارو وتهجم عليه
الدليل شوفي نتي برك كيفاه رغم كلشي مازلتي بعقلك ورزينة وتفكري قبل كل خطوة لكن الشاب وخاصة في فترة المراهقة يولي صعب التحكم فيه
على هادي والديك يسايسو فيه ويتعاملو معاه بلعقل، يعني حتى ولو يفضلوه عليك وعلى كل البنات اتنازلي على الأقل خلال هاد الفترة باه مايضيعش
خوك وأنا عارفة مليح بلي مستحيل قلب كقلبك يسمح بلحمو ودمو يخرج من الدار ويصراو فيه أمور سيئة لا سمح الله، إذن حاولي تكسبيه نتي تاني
غيري سياسة التعامل معاه ديريه صديقك، اذا كان يحب طيابك طيبيلو واش يحب، رايحة تلقاي صعوبة بصح على الاقل ديري هدنة بيناتكم راكي
كبيرة ماشاء الله وواعية وعلابالك بلي الفترة هادي حساسة بزاف، كوني عون لوالديك حبيبتي باه تربحي رضاهم ورضا ربي سبحانو وبالأخص رضا
ربي سبحانو حتى ولو والديك ما اعتارفوش بمساعدتك تلقايها غدوة عند ربي سبحانو، وهادي هي الدنيا ختي لعزيزة الوالدين يبقاو والدين مهما عملو
وماكنش مكان في العالم أحن عليك من دارك ووالديك، والوالدين مايتخيروش كاين لي والديهم يضربوهم كاين حتى آباء تعداو على ابناءهم وكاين
قصص أشد وحشية وهمجية، وكيما قتلك هادي هي الدنيا كاين لي يتمنى يماه وباباه قدامو لاشتا يعيطو عليه لاشتا يظلموه المهم الهيبة تاعهم المهم وقفتهم
نعمة الوالدين يتمناها كل يتيم راهو مطايش في دار الأيتام، والله غالب عليهم كي تجي تشوفي ربما ماترباوش والديك أنو والديهم يحكيو معاهم ويسمعولهم
فمستحيل يطبقو هاداك الشي مع ولادهم، بكري كانت المعيشة صعبة ماش كيما وقتنا نحبو والدينا يحكيو معانا ويخففو علينا ويسقسيونا اذا ملاح ولالا
فهمتي حبيبتي؟ نحي الافكار السلبية لي في راسك، وخلي دائما الحمد لله على لسانك لأنو ربي يسمع لكل انسان يحمدو على واش عندو ويزيد يرزقو
أضعاف، كتري الاستغفار وادعي في صلاتك لوالديك بالصحة والعافية وطولة العمر ولأخيك بالهداية، وربي يوفقك ان شاء الله في كل أمور حياتك
خاطر نشوف فيك مشروع امرأة ناجحة بحول الله ^^
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top