الهدوء

أسلوب راقي لا يعرفه كل البشر ..!

والرضا بالقدر :

هو الراحة في هذه الدنيا ،،!!

أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة ، لا يعلمها إلا الله ،،

التاجر الحقيقي هو :

من يخطط في بداية يومه لكسب آلاف الحسنات ؛؛ فالسوق قائمة ، والسلع معروضة ، والأرباح مضمونة ؛؛

{ يرجون تجارة لن تبور }

أكرموا من تحبون ! بكلمات جميلة ! وأفعال أجمل * أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل ،،!!

إبتسموا . .! وتناسوا أوجاعكم ..!

هي دنيا وليست جنة ..!

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين