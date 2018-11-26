اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 507
- الإعجابات
- 635
- النقاط
- 31
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة :💡
"تمرّ عليك👉 ظروف تشعرك أنها لن تنقضي😔 وأنها هي القاضية عليك.😔. واليوم، قد مرت وولّت بلطف الله،☝ بطريقته☝ لا بطريقتك💚 وتدبيره ☝لا تدبيرك"♥
يقول أحدهم : كيف نصبر ؟
رد عليه صاحبه : مثلما نصوم ونحن متأكدين تماماً أن أذان المغرب سيأتي .
.
عندما يكون عندك يقين بعد الصبر فرج 💝
فليكن يقينك بأن فرج الله آت لا محاله..👍🏻
تركتُ لرحمة الرحمن نفسي ..
فمالي دون رحمته رجاءُ .💕
أنا الإنسان في ظلمي وعجزي ..
وأنت الله تفعل ما تشاءُ .💕
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة :💡
"تمرّ عليك👉 ظروف تشعرك أنها لن تنقضي😔 وأنها هي القاضية عليك.😔. واليوم، قد مرت وولّت بلطف الله،☝ بطريقته☝ لا بطريقتك💚 وتدبيره ☝لا تدبيرك"♥
يقول أحدهم : كيف نصبر ؟
رد عليه صاحبه : مثلما نصوم ونحن متأكدين تماماً أن أذان المغرب سيأتي .
.
عندما يكون عندك يقين بعد الصبر فرج 💝
فليكن يقينك بأن فرج الله آت لا محاله..👍🏻
تركتُ لرحمة الرحمن نفسي ..
فمالي دون رحمته رجاءُ .💕
أنا الإنسان في ظلمي وعجزي ..
وأنت الله تفعل ما تشاءُ .💕