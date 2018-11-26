حكمة...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
507
الإعجابات
635
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة :💡
‏"تمرّ عليك👉 ظروف تشعرك أنها لن تنقضي😔 وأنها هي القاضية عليك.😔. واليوم، قد مرت وولّت بلطف الله،☝ بطريقته☝ لا بطريقتك💚 وتدبيره ☝لا تدبيرك"♥
‏يقول أحدهم : كيف نصبر ؟
‏ رد عليه صاحبه : مثلما نصوم ونحن متأكدين تماماً أن أذان المغرب سيأتي .
.
‏عندما يكون عندك يقين بعد الصبر فرج 💝
‏فليكن يقينك بأن فرج الله آت لا محاله..👍🏻
‏تركتُ لرحمة الرحمن نفسي ..
‏فمالي دون رحمته رجاءُ .💕
‏أنا الإنسان في ظلمي وعجزي ..
‏وأنت الله تفعل ما تشاءُ .💕
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
507
الإعجابات
635
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
الهدوء
أسلوب راقي لا يعرفه كل البشر ..!
والرضا بالقدر :
هو الراحة في هذه الدنيا ،،!!
أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة ، لا يعلمها إلا الله ،،
التاجر الحقيقي هو :
من يخطط في بداية يومه لكسب آلاف الحسنات ؛؛ فالسوق قائمة ، والسلع معروضة ، والأرباح مضمونة ؛؛
{ يرجون تجارة لن تبور }
أكرموا من تحبون ! بكلمات جميلة ! وأفعال أجمل * أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل ،،!!
إبتسموا . .! وتناسوا أوجاعكم ..!
هي دنيا وليست جنة ..!
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
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