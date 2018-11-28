عرض بيع متوفّر مبلغ 300 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
imadom
المبلغ
300 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
I

imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
124
الإعجابات
7
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 300 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)



الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 58500 دج



مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,234
الإعجابات
2,970
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
I

imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
124
الإعجابات
7
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
#5
قال amine saket:
عفوا اريد حجز 120 دولار
إضغط للتوسيع...
تم الحجز لك 120 دولار مقابل 23400 دج سيرسل لك الاشراف البيانات أو يمكنك الدفع على بيانات التعامل السابق .
 
I

imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#6
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
124
الإعجابات
7
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
#6
المتبقي
.
.

180 دولار
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top