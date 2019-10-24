مسابقة .. لأجلك يا وطني أكتب ",,

مرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الكرام

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بالمحبة نستقبلكم في ملتقى جديد من المنافسة الأدبية

انطلاقا من قول الشاعر

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إن الجزائر قطعة قدسية في الكون لحنها الرصاص ووقعا

وقصيدة أزلية أبياتها حمراء كان لها (نفمبر) مطلعا

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بمناسبة اقتراب الحدث الوطني الكبير الذي سنعيشه بعد أيام وهو ذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة

ارتأى قسم بوح القلم الحر أن يفتح مسابقة يحيي فيها ذكرى الثورة الجزائرية التي رفعت راية النصر ضد المستعمر

على أمل أن نعطي مجالا للمبدعين كي يظهروا مواهبهم و يعبروا بأسلوبهم الأدبي عن هذه المناسبة التاريخية ،،



يمكن للمشارك التعبير عن هذه الذكرى الوطنية والتاريخية بخاطرة ، شعر ، مقال أدبي ..



شروط المسابقة



- الكتابة باللغة العربية الفصحى .

- مراعاة القواعد الإملائية والنحوية .

- أن يكون النص حصري من بنات أفكاركم .

- عدم الخروج عن مضمون الموضوع الذي يتكلم حول ثورة أول نوفمبر .

- ضع مشاركتك في موضوع مستقل عنوانه " مشاركتي في مسابقة ..لأجلك ياوطني أكتب ..

- تدرج المشاركة قبل تاريخ الفاتح من نوفمبر وتبدأ منذ إعلان المسابقة .

مشرفين المسابقة :

يتم اختيار الفائز من طرف

@Hakan

@Autumn leaves

@sami44

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الجوائز :

سيكون هناك ثلاثة فائزين ،،

الفائز الأول سيحصل على وسام

" القلم الذهبي " + 300 نقطة شرفية



الفائز الثاني سيحصل على وسام " القلم الفضي " + 300 نقطة شرفية



الفائز الثالث سيحصل على وسام " القلم البرونزي " + 300 نقطة شرفية ..





أما بقية المشاركين يحصلون على وسام الحضور المميز+ 100 نقطة شرفية ،، تقديرا لمجهوداتهم ..



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نتمنى حظا موفقا لجميعكم أيها الأفاضل