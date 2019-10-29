مشاركتي في مسابقة لاجلك وطني اكتب

ONjINE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
أهلت بشائر نوفمبر
على جزائرنا مكة الأحرار
تحيك من الحرية سماءا
كانت أقدس من أن تعكرها غيوم الاستعمار
على ترانيم تهويده عجزت عن تلحينها الأوتار
بنغمات تعلن الهجاء والانقضاض على كل من يحمل الدمار
نوفمبر ياروحا ستينية ... مازالت ذكراك في القلوب سرمدية
قريبا.... سنطلق العنان لأول رصاصة
نحيي بها ليالي الظلام الراسخ ضد استعار أبى أن يكون الطرف الراضخ
نعلن بها عن بداية قصة عشق أزلية .......وسمتها في قلبي فطرية
شقت ليل الاحتلال بضياء بطولات الثوار......بهالات من الشموخ ورفض الانكسار
لنا في كل شبر قصة تضحية ووفاء.........ظلت ومازالت لا تأبى الانحناء
بعهد العروبة تنطق...وإنها في مقام الصبر مهما طال الابتلاء
وفي سجل التاريخ بصمات أزلية..ترصح سيرة الجزائر ونخوة الأبرار بدرر ذهبية
عن جيل اتخذوا الغابات مقاما .....مكابدين الجروح والجوع والصعابا
عن كل جسد انتقل لرحمة المولى....فمهد جسرا للحرية رغم انف العبودية
وطني قرة عيني بك انتشي حبا وفخرا...جذورك معطرة بدماء زكية وروحك عذراء بعقلية ثورية
إنّا أمس القينا بالثورة فاحتضنها الشعب...وهاأنا ذا اليوم القي بها في الذاكرة الوطنية ......
أبية...قوية ستظل جزائري مهدا للحرية ... وكفى بنوفمبرنا شهيدا أبديا
#اونجين
على جزائرنا مكة الأحرار
تحيك من الحرية سماءا
كانت أقدس من أن تعكرها غيوم الاستعمار
على ترانيم تهويده عجزت عن تلحينها الأوتار
بنغمات تعلن الهجاء والانقضاض على كل من يحمل الدمار
نوفمبر ياروحا ستينية ... مازالت ذكراك في القلوب سرمدية
قريبا.... سنطلق العنان لأول رصاصة
نحيي بها ليالي الظلام الراسخ ضد استعار أبى أن يكون الطرف الراضخ
نعلن بها عن بداية قصة عشق أزلية .......وسمتها في قلبي فطرية
شقت ليل الاحتلال بضياء بطولات الثوار......بهالات من الشموخ ورفض الانكسار
لنا في كل شبر قصة تضحية ووفاء.........ظلت ومازالت لا تأبى الانحناء
بعهد العروبة تنطق...وإنها في مقام الصبر مهما طال الابتلاء
وفي سجل التاريخ بصمات أزلية..ترصح سيرة الجزائر ونخوة الأبرار بدرر ذهبية
عن جيل اتخذوا الغابات مقاما .....مكابدين الجروح والجوع والصعابا
عن كل جسد انتقل لرحمة المولى....فمهد جسرا للحرية رغم انف العبودية
وطني قرة عيني بك انتشي حبا وفخرا...جذورك معطرة بدماء زكية وروحك عذراء بعقلية ثورية
إنّا أمس القينا بالثورة فاحتضنها الشعب...وهاأنا ذا اليوم القي بها في الذاكرة الوطنية ......
أبية...قوية ستظل جزائري مهدا للحرية ... وكفى بنوفمبرنا شهيدا أبديا
#اونجين