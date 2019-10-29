مشاركتي في مسابقة لاجلك وطني اكتب

أهلت بشائر نوفمبرعلى جزائرنا مكة الأحرارتحيك من الحرية سماءاكانت أقدس من أن تعكرها غيوم الاستعمارعلى ترانيم تهويدهعجزت عن تلحينها الأوتاربنغمات تعلن الهجاء والانقضاض على كل من يحمل الدمارنوفمبر ياروحا ستينية ... مازالت ذكراك في القلوب سرمديةقريبا.... سنطلق العنان لأول رصاصةنحيي بها ليالي الظلام الراسخ ضد استعار أبى أن يكون الطرف الراضخنعلن بها عن بداية قصة عشق أزلية .......وسمتها في قلبي فطريةشقت ليل الاحتلال بضياء بطولات الثوار......بهالات من الشموخ ورفض الانكسارلنا في كل شبر قصة تضحية ووفاء.........ظلت ومازالت لا تأبى الانحناءبعهد العروبة تنطق...وإنها في مقام الصبر مهما طال الابتلاءوفي سجل التاريخ بصمات أزلية..ترصح سيرة الجزائر ونخوة الأبرار بدرر ذهبيةعن جيل اتخذوا الغابات مقاما .....مكابدين الجروح والجوع والصعاباعن كل جسد انتقل لرحمة المولى....فمهد جسرا للحرية رغم انف العبوديةوطني قرة عيني بك انتشي حبا وفخرا...جذورك معطرة بدماء زكية وروحك عذراء بعقلية ثوريةإنّا أمس القينا بالثورة فاحتضنها الشعب...وهاأنا ذا اليوم القي بها في الذاكرة الوطنية ......أبية...قوية ستظل جزائري مهدا للحرية ... وكفى بنوفمبرنا شهيدا أبديا#اونجين