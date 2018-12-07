نتائج مسابقة وطني الغالي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مبروك الف مبروك للأخت على الفوز

بذلت مجهود واضح ما شاء الله



والوطن الغالي يستأهل أكثر من هذا

مسابقة شيقة استمتعت بها حقا

بارك الله فيكم على إحياء شهر الثورة المجيدة

شكرا لكل القائمين على المسابقة

وشكرا لكل من شارك فيها

لأن مسابقة بدون مشاركين لا تعد مسابقة

جزاكم الله خيرا ومزيدا من التألق لمنتدى اللمة

مبروك مرة أخرى للأخت على الفوز

نرجو أن نراها في مسابقات أخرى