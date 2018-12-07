نتائج مسابقة وطني الغالي

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
قبل فترة و في شهرة الانتصارات شهر نوفمبر
طرحنا مسابقة تحت عنوان
مسابقة وطني الغالي ''شهر الثورة المجيدة''
طبعا لكل مجتهد نصيب و بالعلم ترتقي الأمم وترتفع البيوت والجهل يخفض بيت العز والشرف
و الغاية من المسابقات هي نشر العلم و المعرفة بأسلوب ترفيهي تنافسي في جو من التآخي و الودو على 200 نقطة شرفية
كان بين ايدينا سبعة مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى
و الاختيار كان صعبا و الله المستعان
حيث تم اختيار
الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركة في مسابقة وطنى الغالى**تعيش بلدي حرة مستقلة**
السيدة الاستاذة @ملكة زوجي
لتتحصل على
وسام
كان بين ايدينا سبعة مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى
و الاختيار كان صعبا و الله المستعان
حيث تم اختيار
الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركة في مسابقة وطنى الغالى**تعيش بلدي حرة مستقلة**
السيدة الاستاذة @ملكة زوجي
لتتحصل على
وسام
اما باقي المشاركات فكانت تستحق التتويج لكن هو اجتهاد منا في اختيار الفائز
و هذا ليس انتقاصا من باقي المشاركات التي تستحق الشكر و التشجيع
حكايتي مع نوفمبر.... مشاركة في مسابقة وطني الغالي
@ذكريات
مشاركتي في مسابقة وطني الجزائر
@حلم كبير
مشاركتي فى مسابقة وطني الغالي
@زهور الأمل
مشاركة في مسابقة وطنى الغالى
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
مشاركتي في مسابقة وطني الغالي ,(نوفمبر بين الامس و اليوم )
@زاد الرحيل
مشاركتي في مسابقة وطني الجزائر وذكر بأيام الجزائر
@وحي القلم
تتحصلون على وسام
و على 100 نقطة شرفية
احبتي ان اصبنا فمن الله و من الله وحده و إن اخطأنا فمن انفسنا و من الشيطان الرجيم
تحت اشراف
الاستاذة السيدة @السلطانة
و الاستاذ الفاضل الأخ @4algeria.com
و اخوكم بكل فخر @الامين محمد