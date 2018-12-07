نتائج مسابقة وطني الغالي

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,735
الإعجابات
21,939
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
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أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
قبل فترة و في شهرة الانتصارات شهر نوفمبر
طرحنا مسابقة تحت عنوان
مسابقة وطني الغالي ''شهر الثورة المجيدة''

طبعا لكل مجتهد نصيب و بالعلم ترتقي الأمم وترتفع البيوت والجهل يخفض بيت العز والشرف
و الغاية من المسابقات هي نشر العلم و المعرفة بأسلوب ترفيهي تنافسي في جو من التآخي و الود



كان بين ايدينا سبعة مواضيع مشاركة كلها ذات قيمة و مستوى
و الاختيار كان صعبا و الله المستعان
حيث تم اختيار
الفائز الأول
صاحب موضوع
مشاركة في مسابقة وطنى الغالى**تعيش بلدي حرة مستقلة**

السيدة الاستاذة @ملكة زوجي
لتتحصل على

وسام

و على 200 نقطة شرفية




اما باقي المشاركات فكانت تستحق التتويج لكن هو اجتهاد منا في اختيار الفائز
و هذا ليس انتقاصا من باقي المشاركات التي تستحق الشكر و التشجيع

حكايتي مع نوفمبر.... مشاركة في مسابقة وطني الغالي
@ذكريات


مشاركتي في مسابقة وطني الجزائر
@حلم كبير



مشاركتي فى مسابقة وطني الغالي
@زهور الأمل


مشاركة في مسابقة وطنى الغالى
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

مشاركتي في مسابقة وطني الغالي ,(نوفمبر بين الامس و اليوم )
@زاد الرحيل


مشاركتي في مسابقة وطني الجزائر وذكر بأيام الجزائر
@وحي القلم

تتحصلون على وسام




و على 100 نقطة شرفية


احبتي ان اصبنا فمن الله و من الله وحده و إن اخطأنا فمن انفسنا و من الشيطان الرجيم




تحت اشراف
الاستاذة السيدة @السلطانة
و الاستاذ الفاضل الأخ @4algeria.com
و اخوكم بكل فخر @الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,735
الإعجابات
21,939
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
كووبي كووولي من احد المواضيع
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حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,409
الإعجابات
12,950
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مبروك الف مبروك للأخت على الفوز
بذلت مجهود واضح ما شاء الله
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والوطن الغالي يستأهل أكثر من هذا
مسابقة شيقة استمتعت بها حقا
بارك الله فيكم على إحياء شهر الثورة المجيدة
شكرا لكل القائمين على المسابقة
وشكرا لكل من شارك فيها
لأن مسابقة بدون مشاركين لا تعد مسابقة
جزاكم الله خيرا ومزيدا من التألق لمنتدى اللمة
مبروك مرة أخرى للأخت على الفوز
نرجو أن نراها في مسابقات أخرى
إحترامي وتقديري👍
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,405
الإعجابات
5,457
النقاط
996
العمر
19
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
الف مبآرك للأخت وللجميع على مشاركاتهم التي في القمة
وكل الشكر للقائمين على مثل هذه المسابقات القيمة
 
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