تحضير نص آسفي على الأخلاق

المحور : الأخلاق والمجتمع

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني



أقدم لكم اليوم في قسم السنة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني تحضير نصوص اللغة العربية السنة الثانية متوسط الجيل الثاني.



نص آسفي على الأخلاق – السنة الثانية متوسط الجيل الثاني





تحضير نص آسفي على الأخلاق السنة الثانية متوسط الجيل الثاني المقطع التعليمي الأخلاق و المجتمع ص81 من الكتاب المدرسي الجديد.

تحضير نص آسفي على الأخلاق – أسئلة الفهم

س_ عم تأسف الشاعر ؟

ج_ عن ضياع الأخلاق في مجتمعنا

س_ هل فقَدَ الشّاعر الأمَل في استرجاع المجتمع للأخلاق الفاضلة؟

ج_ لا بل دعا إلى التضرع لله والتمسك بحبله

س_ عدد الأخلاق التي تأسف الشاعر على ضياعها .

ج_ الأمانة والوفاء ,

س_ عم تساءل ؟

ج_ عن أصحاب الأمانة

س_ بمن استشهد ؟

ج_ بالسموأل وابنه والأردع

س_ ترى ماذا فعل هؤلاء ؟

ج_ أعطى امرؤ القيس السموألَ دروع أجداده الشهيرة ومعها بعض الكنوز لما أراد التوجه لقيصر الروم وكان ذلك لإيمانه أنه لن يعود مات امرؤ القيس فطلب ملك كندة الكنوز والدروع ولأنها أمانة رفض السموأل تسليمها صاح للملك قائلاً: ورب السماء لن أخون ذمتي .. ولن أجعل العرب تعيرني بقلة وفائي .. وولدي بين يديك أمانة فإن قتلته كنتُ وبقية أولادي له خير خلف وإن تركته ما كنت لأعطيك أمانة في عنقي .. فافعل ما شئت حينها أمر الملك السيَّاف أن يقتل ابنه أمامه .. وبعد سنة جاء ورثة امرؤ القيس قسلمهم الأمانة..

س_ كيف يتصرف معك من تستعنه وتأتمنه ؟

ج_ يشمت ويخدع

س_ بم شبه الشاعر الكون ؟

ج_ بالحقل …

س_ ماذا طلب من الشعب أن يفعل للكون ؟

ج_ أن يزرعه

س_ ما البذور التي يزرعها ؟

ج_ الأخلاق

س_ كيف يتم ذلك ؟

ج_ بالثقة في الخالق والاعتصام بحبله

س_ عم نهانا الشاعر ؟.

ج _ عن العيش في بيئة ضاعت منها فضائل الأخلاق

س_ ما الحل الذي قدمه ؟

ج_ التضرع لله سبحانه وتعالى والتقرب منه بالدعاء والله غفور رحيم

تحضير نص آسفي على الأخلاق – شرح المفردات

صوح : يبس حنى تشقق غور:ذهب وزال يرتعي : رعى الماشية أي جعلها تسرح وتأكل

السموءل : شاعر جاهلي يهودي عربي، ذو بيان وبلاغة، كان واحدا من أكثر الشعراء شهرة في وقته.، الأدرع : قمِيصٌ مِنْ حَدِيدٍ يُلْبَسُ وِقَايَةً مِنَ السِّلاَحِ شماتة: الْفَرَحُ وَالاغْتِبَاطُ بِبَلِيَّةِ الآخَرِينَ أَوْ بِالأَعْدَاءِ

القوت: الرزق الغذاء والأكل . مقتتر: فقير. مجدع : مَقْطُوع الأُذن حزت:نلت . أربأ:ادفع وابتعد .موبوءة: متعفنة . محض: خاص .. تضرع تعبد ودعاء

تحضير نص آسفي على الأخلاق – الفكرة العامة

تأسف الشاعر على ضياع الأخلاق ودعوته للتقرب من الله والعودة لجادة الصواب

حسرة وألم الشاعر على ضياع الأخلاق وحثه على تهذيبها وتنميتها بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى

الافكار الاساسية

حسرة و ألم الشاعر على ضياع الأمانة والأخلاق في عصر الشماتة والخداع

دعوة الشاعر أبناء شعبه لنشر الأخلاق الحسنة .

من يتضرع لله ويتقرب منه بالذعاء يتحصن بالأخلاق الفاضلة

القيمة التربوية

قال علي كرم الله وجهه: “إنَّ المكارِمَ أخلاقٌ مطهَّرة فالدِّينُ أوَّلُها، والعَقْلُ ثَانِيها والعِلْمُ ثالِثُها، والحِلْمُ رابِعُها، والجود خامِسُها، والفَضلُ سَادِيها والبرُّ سَابِعُها، والصَّبرُ ثامنها، والشُّكرُ تاسِعُها، واللِّينُ بَاقِيها والنَّفسُ تَعلَمُ أني لا أصادِقها، ولست أرشدُ إلَّا حينَ أعصِيها”.

أنتجِ مشافهة

عبرّْ مشافهةً عن مضمون الأبيات الأربعة الأولى.



