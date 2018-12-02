السلام عليكم

الكلمات قد تكذب/لكن التصرفات دائما تقول الحقيقة وشكرا للموقف

التي تظهر حقائق البشر







لا ترهق نفسك مع أناس إختاروا أن يفهمك خطأ فقط إرحل بصمت والأيام كافية لتريهم من كنت ومن تكون

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض

تقبلوا تحياتي