حكمة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,494
الإعجابات
4,155
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
الكلمات قد تكذب/لكن التصرفات دائما تقول الحقيقة وشكرا للموقف
التي تظهر حقائق البشر



لا ترهق نفسك مع أناس إختاروا أن يفهمك خطأ فقط إرحل بصمت والأيام كافية لتريهم من كنت ومن تكون
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلوا تحياتي
 
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