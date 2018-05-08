نعمات 1000
:: عضو منتسِب ::
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- الجنس
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السلام عليكم
ثلاثة لا تضيع بها وقتك
التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود
مقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيدك
ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون
صح كلم في الصميم
اللهم استرنا في الدنيا ولأخرة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلوا تحياتي
ثلاثة لا تضيع بها وقتك
التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود
مقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيدك
ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون
صح كلم في الصميم
اللهم استرنا في الدنيا ولأخرة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلوا تحياتي