فهرس التميز لسنة 2019 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,808
الإعجابات
63,205
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1

أهلا وسهلا برائدات عالم المرأة خاصة ـ ركن الزينة والعناية بالجسم و الشعر ـ

هنا نجمع لكُن المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات

و كذلك لتسهيل البحث عن أروع باقات التميز

و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي لكل مُجتهدة نصيبها

فأي موضوع مميز خاص بالزينة و العناية بالجسم يختم بـــــ :


1.gif


العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :

ركن-الزينة.gif




 
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