مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم حبيت نشارككم موقف مضحك بزاف صرا معايا شخصيا في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

كي سمعت بهذه المسابقة جا في بالي بزاف مواقف صراو معايا

المهم قالك واحد النهار كنت ساهرة بالتيليفون ونقرا على ملك الموت كي يجي يقبض الروح الانسان كنت قاعدا نخمم ومخوشعة ونبكي وهذاك القيس كان الليل والناس كامل كانو راقدين وكان حدايا خويا وكان راقد المهم قعدت نقرا ونقرا وخايفة بزاف .........

المهم فواحد اللحظة قريت بلي ملك الموت يجي ويقبض الروح في لحظة اقل من التانية وكنت غير خطرا ونتلفت ونشوف من ومن المهم غير دقيقة ونشوف حاجة جاية من بعيد

في الظلام قعدت نرجف في بلاصتي..ههه ونشهد وقعدت نثوغ ونقول لا اله الا الله محمد رسول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول وقعدت نبكي ونثوغ قاع دارنا جاو يجروا ويشوفوا واش راهو صاري كي شعلوا الضوء لقيته غير خويا الصغير كان مغطي برداء ابيض وكان يحلم هههه الناس قاع بدات تضحك عليا وقعدت نبكي ونضحك في نفس الوقت .

متتخيلوش قداش كنت مصدومة من هاذيك اللحظة بصح فاتت على خير.

هههههه نتمنى تكون عجبتكوا

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