بطاقة الشفاء تحتضر بين المريض والصيدلي"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"

zagane

zagane

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#1
السلام عليكم
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في القديم كان هناك دفتر الديون =الكريدي= عند الدكان الذي يبيع المواد الغذائية
ولا يتجرأ اي احد ان يأخد الدواء من الصيدلي دون دفع المقابل الا قلة قليلة
وبعد اطلاق بطاقة الشفاء للاجراء ومع ان الدخل الجزائري ضعيف جدا اصبح للصيدلي دفتر البطاقات =كريدي صيدلي=
يتركها المريض كضمان ويأخذ ما شاء من أدوية دون ان يدفع فلس واحد
أحيانا يتعمد الصيدلي بابقائها عنده بحجة التفرغ للحاسوب في المساء ليضمنك كمستهلك وكمتعامل خاص به لا لغيره
احيانا يتركها المريض ليجد انه مدان بدراهم مكتوبة فوق بطاقته ولم يشتريها اصلا راجع لخطأ او لخلط البطاقات ولا يجد بدا الا الدفع والسكوت
احيانا هي اداة في ايدي صيادلة غير نزهاء يستعملونها كيف يشاؤون

للنقاش
هل بقاء بطاقة الشفاء عند الصيدلي هي في مأمن من الضياع وماذا يكون بعد ضياعها
هل هي بعيدة عن الاستعمال الغير قانوني
هل تثق في الصيدلي ان لا يكلفك بالعمد او بالخطا تكاليف دواء لم تستعمله
وخاصة ان كل من هب ودب اصبحى صيدلي الا القليلون من اصحاب المهنة والشهادة
هناك من لا يرى بطاقته الا مرة في السنة عند تجديدها ألا يعتبر هذا قاطع رحم لبطاقته
هل ابقاء البطاقة عند الصيدلي هي حيلة ابتكرها الصيدلي لاكتساب اكبر عدد من المستهلكين المرضى
ام هي فخ وقع فيه المريض
 
الامين محمد

الامين محمد

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#2
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#2
كنت موفقا في اختيار موضوع جديد لم يتم مناقشته سابقا
انا شخصيا اعاني من هته المشكلة فبطاقتي محكوم عليها مؤبد و احيانا بالاعمال الشاقة ههههههههههه طبعا عند الصيدلي
والله مضطرا اخاك لا بطل
اراها طريقة من صاحبها لكي يمنه اخذ الادوية بالكريدي و تبقى البطاقة كضامن
للصيدلي و ذالك كله بسبب ضروف العيش الصعب الذي اصبح يعيشه المواطن البسيط
فمصاريف العيش اضحت صعبة جدا جدا و ليس هناك طريق و حل إلا الكريدي
طمعا في غد افضل
راح احكيلك قصتي ربما تجيبك عن اسئلتك
انا عندي مرض مزمن بمعنى لازم دوا يومي تعرضت لعدة ازمات فكنت اذهب الى الطبيب بشكل اسبوعي
و مااشاااء الله على اطباؤنا كلهم يصفون الدواء و لا يصفون الداء
تراكمت الفواتير و كل فتورة عليها مبلغ حتى وصلت الى حوالي 3 مليون سنتيم
عند الصيدلي
الحقيقة كانت الصيدلانية بنت ناس و لم تحرمني من دواء السكري و الضغط
و بدأت معاناتي مع الكريدي لمدة من الزمن حتى جاء الفرج و بديت نقص من الديون
الآن باقي حوالي 600 الف سنتيم ممكن في حدود شهرين نكون اخرجت بطاقتي من الحجز و من السجن لتعود الى جيبي
 
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