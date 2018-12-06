بطاقة الشفاء تحتضر بين المريض والصيدلي"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"

السلام عليكم

في القديم كان هناك دفتر الديون =الكريدي= عند الدكان الذي يبيع المواد الغذائية

ولا يتجرأ اي احد ان يأخد الدواء من الصيدلي دون دفع المقابل الا قلة قليلة

وبعد اطلاق بطاقة الشفاء للاجراء ومع ان الدخل الجزائري ضعيف جدا اصبح للصيدلي دفتر البطاقات =كريدي صيدلي=

يتركها المريض كضمان ويأخذ ما شاء من أدوية دون ان يدفع فلس واحد

أحيانا يتعمد الصيدلي بابقائها عنده بحجة التفرغ للحاسوب في المساء ليضمنك كمستهلك وكمتعامل خاص به لا لغيره

احيانا يتركها المريض ليجد انه مدان بدراهم مكتوبة فوق بطاقته ولم يشتريها اصلا راجع لخطأ او لخلط البطاقات ولا يجد بدا الا الدفع والسكوت

احيانا هي اداة في ايدي صيادلة غير نزهاء يستعملونها كيف يشاؤون



للنقاش

هل بقاء بطاقة الشفاء عند الصيدلي هي في مأمن من الضياع وماذا يكون بعد ضياعها

هل هي بعيدة عن الاستعمال الغير قانوني

هل تثق في الصيدلي ان لا يكلفك بالعمد او بالخطا تكاليف دواء لم تستعمله

وخاصة ان كل من هب ودب اصبحى صيدلي الا القليلون من اصحاب المهنة والشهادة

هناك من لا يرى بطاقته الا مرة في السنة عند تجديدها ألا يعتبر هذا قاطع رحم لبطاقته

هل ابقاء البطاقة عند الصيدلي هي حيلة ابتكرها الصيدلي لاكتساب اكبر عدد من المستهلكين المرضى

ام هي فخ وقع فيه المريض

