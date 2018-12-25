سرطنات للبيع وكل بثمن مشارك في مسابقة النقاش الهادف

السلام عليكم ورحمة الله
موضوعي اليوم يخص الاغدية المسرطنة او المواد الاستهلاكية المسببة للسرطان .
في سنوات مضت لم نكن نسمع بمرض السرطان الا نادرا وكنا نعتقد ان التدخين هو المتسبب الرئيسي في هدا المرض
لكن بعد الانتشار الواسع لمرض السرطان بجميع أنواعه بدأت الاتجاهات في نشر التوعية والتصريحات بالمواد المسرطنة ، والتي زادت بوضوح في كثير الأطعمة والمواد المصنعة والابتعاد عن المواد الطبيعية الخالية من الهرمونات والمبيدات الكيمائية الضارة ، وتعرف المواد المسرطنة بأنها المواد التي تؤثر على الحمض النووي في خلايا الكائن الحي مما يؤدي لتحولها لخلايا سرطانية ، حيث تبدأ الخلايا الطبيعية في الجسم بالتكاثر العشوائي الغير منضبط متحولة لخلايا سرطانية ، وهذه المواد المسرطنة أما أنها مواد مشعة أو مواد كيمائية سامة والتي يتم اضافتها لكثير من المواد الغذائية أثناء التصنيع لحفظها لوقت طويل ، أو لاكسابها أطعمة ومذاقات مختلفة .
هناك دراسات اجريت في اروبا من سنوات بهدا الخصوص وتم اكتشاف المواد التي تسبب السرطان بنسبة كبيرة وتم حضر الكثير من المواد والمبيدات الزراعية وتوقيف عمليات التصبير في بعض المواد المسببة للسرطان
لكن في الجزائر مازلنا نستهلك نستهلك قمحا وخضار مرشوشة بمبيدات محضورة وونستهلك زيتون مصبر بمواد محضورة ومعلبات مسببة للمرض
حسب المنضمات والهيئات الدولية المختصة هناك مواد نستهلكها مباشرة وربما يوميا مسببة للعديد من الامراض ومنا السرطان بكل انواعهوندكر منها على سبيل المثال لا الحصر
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معلبات الطماطم وغيرها كالتونة و...
أغلب الأطعمة المعلبة هي موضع شبهة بسبب احتكاكها مع داخل العلبة. الغطاء الداخلي لكل الأطعمة المحفوظة تقريباً تدخل في صناعته مادة كيميائية تسمى bisphenol-A أو BPA. كشفت دراسة قامت بها احدى اكاديميات العلوم في ماي 2013 أن ال BPA تؤثر بشكل فعلي على وظيفة الجينات في دماغ الجرذان. ما معناه ان الانسان معرض لخطر الاصابة
الطماطم خطرة بشكل خاص بسبب حموضتها المرتفعة، التي يبدو أنها تهاجم غطاء ال BPA الداخلي وتذيب هذه المادة السامة في الطماطم نفسها. قد يكون مستوى ال BPA فيها مرتفعاً جداً، لكن هل يمكن ان نستغني عن الطماطم ونحن شعب كل مأكولاته (طواجين)
تشيبس البطاطا
طعم التشيبس الذي نتذوقه هو طعم اصطناعي مهما كان هذا الطعم (محسن الطعم)، بالإضافة إلى مواد حافظة عديدة، وهذا بعيد آلاف الأميال عما يحتاجه جسمنا. التشيبس هي بطاطس مقلية على حرارة عالية لتصبح مقرمشة، لكن هذه الطريقة في القلي تسبب أيضاً ظهور مادة مسرطنة معروفة هي الأكريلاميد الموجودة أيضاً في السكائر.
إذا كان من الصعب أن تقولوا لا لأولادكم، اختاروا كبديل ذكي، أن تشتروا التشيبس المطهو في الفرن فهو يحتوي نسبة أقل من المواد الدهنية ومن الكالوريهات. أو اختاروا أيضاً تشيبس التفاح المطهو في الفرن أو تشيبس الموز المجفف. الاثنان مقرمشان وصحيان أكثر بكثير من التشيبس المعتاد.
الأطعمة ال "لايت"
كل الأطعمة ال "لايت" معالجة كيميائياً وتحتوي مكونات مكررة بشكل مفرط، مع مستوى عالٍ جداً من الصوديوم، بالإضافة إلى الملونات ومحسنات القوام والنكهات الاصطناعية. لا تنسوا أبداً، كل منتج غذائي مصنع ليس غذاءً حقيقياً !
هناك دراسات عديدة تبرهن أن هذه المواد المُضافة يمكن أن تصبح إدمانية لبعض الأشخاص. إنها تجعل جزءاً من دماغكم متعلقاً بشكل مفرط بها، مثلما يحصل مع الكوكايين ! وهذا يجعل كل هذا مفهوماً، لأنكم إذا أصبحتم مدمنين على هذه الأطعمة، فالشركات التي تسوِّقها تصبح واثقة من بيعها لمدة طويلة، أليس كذلك ؟
كونوا أذكياء وكُلُوا الأطعمة الصحية والنظيفة، الأطعمة اللايت بطبيعتها، إنها الفواكه والخضار ! ( العضوية بكل تأكيد ! )
المبيدات الفلاحية المستعملة لرش المحاصيل الزراعية وعلى حد علمي لا توجد هناك فاكهة او نوع من الخضار لا يداوى بهده الادوية للاسف
مادام السرطان يأتينا من المواد الغدائية والمحاصيل الزراعية و المواد لايت الموتواجدة على كل الرفوف وحتى في ملهيات اولادنا فيجب الحدر لأن السرطان لا يستأدن للدخول ان اعطيته الفرصة
وهنا اسئلتي للنقاش
-هل صحيح ان اغديتنا مسرطنة ام انها مجرد فرقعات لتحطيم ما تبقى من اقتصادنا المهلهل
-لمادا لا توقف الدولة المبيدات الفلاحية المسرطنة رغم حضرها في الخارج
-ادا كان الشيبس مسرطن لمادا محلاتنا اول ما تدخل الشيبس هو اول شيء يقابلك
-هل نعود بالزمن الى الوراء لعصر الكسرة واللبن والتمر حتى ننجو من مخالب السرطان
لكم كل الاحترام والتقدير
اخوكم ناصر
موضوعي اليوم يخص الاغدية المسرطنة او المواد الاستهلاكية المسببة للسرطان .
في سنوات مضت لم نكن نسمع بمرض السرطان الا نادرا وكنا نعتقد ان التدخين هو المتسبب الرئيسي في هدا المرض
لكن بعد الانتشار الواسع لمرض السرطان بجميع أنواعه بدأت الاتجاهات في نشر التوعية والتصريحات بالمواد المسرطنة ، والتي زادت بوضوح في كثير الأطعمة والمواد المصنعة والابتعاد عن المواد الطبيعية الخالية من الهرمونات والمبيدات الكيمائية الضارة ، وتعرف المواد المسرطنة بأنها المواد التي تؤثر على الحمض النووي في خلايا الكائن الحي مما يؤدي لتحولها لخلايا سرطانية ، حيث تبدأ الخلايا الطبيعية في الجسم بالتكاثر العشوائي الغير منضبط متحولة لخلايا سرطانية ، وهذه المواد المسرطنة أما أنها مواد مشعة أو مواد كيمائية سامة والتي يتم اضافتها لكثير من المواد الغذائية أثناء التصنيع لحفظها لوقت طويل ، أو لاكسابها أطعمة ومذاقات مختلفة .
هناك دراسات اجريت في اروبا من سنوات بهدا الخصوص وتم اكتشاف المواد التي تسبب السرطان بنسبة كبيرة وتم حضر الكثير من المواد والمبيدات الزراعية وتوقيف عمليات التصبير في بعض المواد المسببة للسرطان
لكن في الجزائر مازلنا نستهلك نستهلك قمحا وخضار مرشوشة بمبيدات محضورة وونستهلك زيتون مصبر بمواد محضورة ومعلبات مسببة للمرض
حسب المنضمات والهيئات الدولية المختصة هناك مواد نستهلكها مباشرة وربما يوميا مسببة للعديد من الامراض ومنا السرطان بكل انواعهوندكر منها على سبيل المثال لا الحصر
-
معلبات الطماطم وغيرها كالتونة و...
أغلب الأطعمة المعلبة هي موضع شبهة بسبب احتكاكها مع داخل العلبة. الغطاء الداخلي لكل الأطعمة المحفوظة تقريباً تدخل في صناعته مادة كيميائية تسمى bisphenol-A أو BPA. كشفت دراسة قامت بها احدى اكاديميات العلوم في ماي 2013 أن ال BPA تؤثر بشكل فعلي على وظيفة الجينات في دماغ الجرذان. ما معناه ان الانسان معرض لخطر الاصابة
الطماطم خطرة بشكل خاص بسبب حموضتها المرتفعة، التي يبدو أنها تهاجم غطاء ال BPA الداخلي وتذيب هذه المادة السامة في الطماطم نفسها. قد يكون مستوى ال BPA فيها مرتفعاً جداً، لكن هل يمكن ان نستغني عن الطماطم ونحن شعب كل مأكولاته (طواجين)
تشيبس البطاطا
طعم التشيبس الذي نتذوقه هو طعم اصطناعي مهما كان هذا الطعم (محسن الطعم)، بالإضافة إلى مواد حافظة عديدة، وهذا بعيد آلاف الأميال عما يحتاجه جسمنا. التشيبس هي بطاطس مقلية على حرارة عالية لتصبح مقرمشة، لكن هذه الطريقة في القلي تسبب أيضاً ظهور مادة مسرطنة معروفة هي الأكريلاميد الموجودة أيضاً في السكائر.
إذا كان من الصعب أن تقولوا لا لأولادكم، اختاروا كبديل ذكي، أن تشتروا التشيبس المطهو في الفرن فهو يحتوي نسبة أقل من المواد الدهنية ومن الكالوريهات. أو اختاروا أيضاً تشيبس التفاح المطهو في الفرن أو تشيبس الموز المجفف. الاثنان مقرمشان وصحيان أكثر بكثير من التشيبس المعتاد.
الأطعمة ال "لايت"
كل الأطعمة ال "لايت" معالجة كيميائياً وتحتوي مكونات مكررة بشكل مفرط، مع مستوى عالٍ جداً من الصوديوم، بالإضافة إلى الملونات ومحسنات القوام والنكهات الاصطناعية. لا تنسوا أبداً، كل منتج غذائي مصنع ليس غذاءً حقيقياً !
هناك دراسات عديدة تبرهن أن هذه المواد المُضافة يمكن أن تصبح إدمانية لبعض الأشخاص. إنها تجعل جزءاً من دماغكم متعلقاً بشكل مفرط بها، مثلما يحصل مع الكوكايين ! وهذا يجعل كل هذا مفهوماً، لأنكم إذا أصبحتم مدمنين على هذه الأطعمة، فالشركات التي تسوِّقها تصبح واثقة من بيعها لمدة طويلة، أليس كذلك ؟
كونوا أذكياء وكُلُوا الأطعمة الصحية والنظيفة، الأطعمة اللايت بطبيعتها، إنها الفواكه والخضار ! ( العضوية بكل تأكيد ! )
المبيدات الفلاحية المستعملة لرش المحاصيل الزراعية وعلى حد علمي لا توجد هناك فاكهة او نوع من الخضار لا يداوى بهده الادوية للاسف
مادام السرطان يأتينا من المواد الغدائية والمحاصيل الزراعية و المواد لايت الموتواجدة على كل الرفوف وحتى في ملهيات اولادنا فيجب الحدر لأن السرطان لا يستأدن للدخول ان اعطيته الفرصة
وهنا اسئلتي للنقاش
-هل صحيح ان اغديتنا مسرطنة ام انها مجرد فرقعات لتحطيم ما تبقى من اقتصادنا المهلهل
-لمادا لا توقف الدولة المبيدات الفلاحية المسرطنة رغم حضرها في الخارج
-ادا كان الشيبس مسرطن لمادا محلاتنا اول ما تدخل الشيبس هو اول شيء يقابلك
-هل نعود بالزمن الى الوراء لعصر الكسرة واللبن والتمر حتى ننجو من مخالب السرطان
لكم كل الاحترام والتقدير
اخوكم ناصر