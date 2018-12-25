سرطنات للبيع وكل بثمن مشارك في مسابقة النقاش الهادف

-هل صحيح ان اغديتنا مسرطنة ام انها مجرد فرقعات لتحطيم ما تبقى من اقتصادنا المهلهل

-لمادا لا توقف الدولة المبيدات الفلاحية المسرطنة رغم حضرها في الخارج

-ادا كان الشيبس مسرطن لمادا محلاتنا اول ما تدخل الشيبس هو اول شيء يقابلك

-هل نعود بالزمن الى الوراء لعصر الكسرة واللبن والتمر حتى ننجو من مخالب السرطان