شعر حزين يجعلك تبكي





من فينا لم يمر بمرحلة حزينة وحاول أن يبحث عن كلمات تعبر عن حالته، نقدم لك مجموعة من الأبيات لـ شعر حزين كي تخرج بها حالة الحزن التي بداخلك.





أبيات شعر حزين

- قصيدة أحبك موت:



ربما عجزت روحي ان تلقاك

وعجزت عيني ان تراك ولكن لم يعجز قلبي ان ينساك

اذا العين لم تراك فالقلب لن ينساك

احبك موت.... لا تسألني ما الدليل

أرايت رصاصه تسأل القتيل

ربما يبيع الانسان شيئا قد شراه

لكن لا يبيع قلبا قد هواه

لا ثقه لدي الا عينيك

فعيناك ارض لا تخون

لا تسألني عن الندى فلن يكون ارق من صوتك

ولا تسألني عن وطني فقد اقمته بين يديك

ولا تسألني عن اسمي فقد نسيته عندما احببتك

كنت انوي ان احفر اسمك على قلبي

ولكنني خشيت ان تزعجك دقات قلبي

أن يأست يوما من حبك وفكرت في الانتحار

فلن اشنق نفسي او اطلق على نفسي النار ولن القي نفسي من ناطحة

سحاب لاني اعرف وباختصار ان عينيك اسرع وسيله للانتحار

فدعني انظر اليهما دعني اعرف من اكونلو كان لي قلبان لعشت بو

لماذا لماذا طريقنا طويل مليء بالاشواك .. شعر حزين

لماذا بين يدي ويديك سرب من الاسلاك

لماذا حين اكون انا هنا تكون انت هناك

احد وابقيت قلبا في هواك يتعذب





شعر حزين بعد موتــــي:

بلل تـــراب المقابر بالدمووع

وأحضــن أطياف الرحيـــل

سامحنــــي

حللنـــــــــي

أذكرنـــي حب سـاكن بالضلـووووع

بعد موتــــي أحضــر ليلـة رحيــلي

شاركهـم في مغيبــــي

لاتغيـــــــــب

علمهـــــم من تكـووووون قـل أنــك

ساكـن دايـم في عيــوني

وبعد موتـي تلقـاني فــي

الجنـــــــــازه

وبجنـازتــي .. أبـي أول الحضــوور أنـــــــــت

وإذا غطــــاني التـراب

أبيـــك آخــر من يمشـــــــي

وعلى قبـري أبـي شمعــه

تضويــهـا بصمــــت

وأبـي دموعـك على خـدك تبـلل تربـة رمـاالي

وأبيـــك تكتـــب

دنيـــاه تابـووت وروحي فيـه مدفونـه

أدور المووت ومـاأقـوى أعيـش من دونــه

وإذا قبـروني وأندفنـت

مر شمــال أن كان ودك تمــر

مر على قبـري وشووف محلـه

وأن كان ودك عند قبري تصـلي

اليـا دعيـــت هـل الدمـــع كلــــــه

وقوول أجمعنــي به يارب العاااالميــــن

جسـم كلاه الدوود وصْلـك يبـله

وعنـــد الوداااااااااااع

خـط على القبـر حرفيـــن

مرحووم ياللي صاحبــه ماحصلـه





قصيدة حزن يغتالني:

حزن يغتالني

وهم يقتلني

وظلم حبيب يعذّبني آه!

ما هذه الحياة التي كلّها آلام

لا تنتهي وجروح لا تنبري

ودموع من العيون تجري جرحت خدّي

أرّقت مضجعي وسلبت نومي

آه يا قلبي يا لك من صبور على الحبيب

لا تجور رغم ظلمه الكثير

وجرحه الكبير الذي لا يندمل

ولا يزول ما زلت تحبه رغم كل الشّرور

ما زلت تعشقه رغم الجور والفجور

ما زلت تحنّ إليه

رغم ما فيه من غرور قلبي، ويحك قلبي إلى متى، إلى متى؟؟

أخبرني بالله عليك إلى متى؟؟

هذا الصّبر وهذا الجَلَد والتّحمل

إلى متى هذا السّهر والتّأمل؟

إلى متى هذه المعاناة والتّذلل؟

كُفَّ عن هذا، كُفّ فاكره

كما كرهت واهجر ما هجرت

وعذّب كما عذّبت

واظلم كما ظلمت واجرح كما جرحت

فلقد عانيت كثيراً

وصبرت كثيراً وكثيراً

على حبيب لا يعرف للحبّ معنى

أما آن لك يا قلبي أن توقف كل هذا؟

فبالله عليك يا قلبي كُفّ!



قصيدة علّمني حبّك:

علّمني حبّك

أن أحزن وأنا مُحتاج منذ عصور

لأمرأة تجعلني أحزن

لامرأة أبكي فوق ذراعيها

مثل العصفور

لأمرأة تجمع أجزائي كشظايا البّلور المكسور

علّمني حبّك سيّدتي أسوأ عادات

علّمني أفتح فنجاني في اللّيلة آلاف المرّات

وأُجرّب طبّ العطّارين وأطرق باب العرّافات

علّمني أخرج من بيتي لأُمشّط أرصفة الطّرقات

وأطارد وجهك في الأمطار

وفي أضواء السّيارات أطارد ثوبك في أثواب المجهولات

أطارد طيفك حتّى حتّى في أوراق الإعلانات

علّمني حبّك كيف أهيم على وجهي ساعات

بحثاً عن شعرٍ غجريٍّ

تحسده كلّ الغجريّات بحثاً عن وجهٍ،

عن صوت، هو كلّ الأوجه والأصوات

أدخلني حبّك سيّدتي مدن الأحزان

وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان

لم أعرف أبداً أنّ الدّمع هو الإنسان

وأن الإنسان بلا حزنٍ ذكرى إنسان

علّمني حبّك

علّمني حبّك أن أتصرّف كالصّبيان

أن أرسم وجهك بالطّبشور على الحيطان

وعلى أشرعة الصّيادين، على الأجراس، على الصُّلبان

علّمني حبّك كيف الحبّ يُغيّر خارطة الأزمان

علّمني أنّي حين أحبّ تكفّ الأرض عن الدّوران

علّمني حبّك أشياءً ما كانت أبداً في الحسبان

فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجان

وحلمت أن تتزوّجني بنت السّلطان

تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان

وحلمت أن أخطفها مثل الفرسان

وحلمت بأنّي أُهديها أطواق اللّؤلؤ والمرجان

علّمني حبّك، يا سيّدتي، ما الهذيان علّمني كيف يمرّ العمر

ولا تأتي بنت السّلطان

علّمني حبّك

كيف أحبّك في كلّ الأشياء

في الشّجر العاري، في الأوراق اليابسة الصّفراء

في الجوّ الماطر في الأنواء

في أصغر مقهىً نشرب فيه مساء قهوتنا السّوداء

علّمني حبّك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء

ومقاهٍ ليس لها أسماء

علّمني حبّك كيف اللّيل يضخّم أحزان الغرباء

علّمني كيف أرى بيروت امرأة تلبس كل مساء

علّمني كيف ينام الحزن كغلام مقطوع القدمين في طرق الرّوشة والحمراء

علّمني حبّك أن أحزن

وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور

لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلّور المكسور





قصيدة تركت حبيب القلب:

لا عن ملاله تركت حبيب القلب

لا عن ملاله ولكن جفى ذنبا

يأدي الى الترك ارى شريكا في المحبه

بيننا وايمان قلبي لا يميل الى التركٍ

تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا

واظهرتم الهجران

ما هكذا كنا ساترككم

من حيث ما تركتم ونصبر عنكم

حق صبركم عنا

ونشغل عنكم

وقد شغلتم بغيرنا

ونجعل قطع الوصل منكم لا منا





منقول