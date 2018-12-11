السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

بداية أنا بنت عمري 20 سنة نقرا سنة ثانية في الطور الجامعي مختصر مشكلتي اني جد هشة وحساسة يعني اذا قالولي 1000 انت باهية نورمال مي اذا قالي واحد نن والا انتقدني في شكلي صدقوني نديها سمانة وانا مقنوطة كي والو مالغري ما نبينش يعني من برا نبان قوية لكن من داخل العكس بل وكل العكس كرهت لدرجة وين فقدت الثقة في نفسي من كلش دائما نحس نفسي صغيرة على الناس وناقصة في كلش وتافهة وبلا أهمية كل حاجة تذايقني نحكمها في قلبي ونسكت جامي جربت نحكي والا نفضفض داااائما حاكمة وساكتة مشكلتي لا تنحصر في هذا الجانب فقط حدث وإني حبيت شخص في مرحلة الثانوية كان حب من طرف واحد ولم افصح به قط لكن الإنسان هذاك عرف أو خلينا نقولو حس بالاك لاني كنت في كل مرة نشوفو نحس الزلزال ضرب في جسمي أو بالاك لاني كنت نتحاشاه قدر المستطاع واذا حدث وكلمني تشتعل عيناي بريقا فتكشفاني المهم صار يبين انو هو ايضا يحمل نفس المشاعر و بالرغم من هذا ماعطيتوش وجه كنت نقول لي يحبني يجي لدارنا وفعلا اكتشفت انو انسان متزوج وكان يريد استغلالي للتنويه فقط هذا العبد كان يقريني في تلك المرحلة يعني ماكان يربطني به هو كرسي الدراسة لانو استاذي وهذا لي خلاني نحتقر روحي ونشوف روحي بهلولة وبدون عقل بالرغم من اني لم اتعدى معه حدود الدراسة ولا بحت له لكن كرهت سذاجتي لانو كان يستغل فيا ولو بالسلام وبفضله كرهت كل الرجال والزواج وكل ما يتعلق بمسألة الشريك المستقبلي من الاخير راني نشوف في روحي مهبولة كل يوم نبكي ونتحصر على حالي وعلى نفسي إنسانة بدون شخصية لا معنى لوجودي يعني وجودي يساوي عدمه صدقوني وصلت لمرحلة وين راني نحس روحي صح مهبولة والا سائرة نحو الجنون نكذب اذا قلت ما خممتش في الانتحار لكن سرعان ما استغفر واتوب الى الله لا وجود لمصطلح ولا عبارة ولا حتى نص يعبر على حالتي ربما وصلت لمرحلة الغي فيها الكثير من عقلي وما بقي منه ستقتله حالتي

اكتب كلماتي هذه وانا احس ان الهم عشش داخلي واستوطن كياني اكتب كلماتي هذه والحزن يخنق فؤادي

اعتقد اني إنسانة خسرت حكمي في عرش حياتي أو بالأحرى خضت حكما فظلمت به نفسي اكاد اجزم اني ساجلط عما قريب بجلطة اسمها الهم

دعواتكم هذا كل ما احتاجه