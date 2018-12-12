فهرس التميّز لركن المحاولات القصصية 2019

بــــــســـــــــم الله الرحمـــان الرحـــيم

الســـــــــلام عليــــــــــكم ورحــــمـــــــــــة الله وبركــــــــــاتـــــــــه

وأسعد الله أوقاتـــــكم وملأهـــا بركــــــة

رواد عالم الروايات والقصص

حياكم الله في فعاليتنا الأدبية التي تطل عليكم مرة أخرى

لديك الأفكار المتسلسلة التي من شأنها أن تخلق قصة أو رواية

فبادر بها إلينا ولا تبخل

فهنا نجتمع لننطلق بأفكارنا حتى نصل الإبداع معا

سواء كانت لديك تجربة سابقة أو لا، فقط بادر بفكرتك ودعها تتطور بيننا

لنتعلم منك وتتعلم منا

وحتى نعطي المواهب الصاعدة حقّها، ونشجعها على ماتقدّمه داخل هذا القسم

كلّ موضوع مميّز في هذا القسم يحصل على هذا الختم

ومن جمع في عدده ثلاثة مواضيع مميّزة بالختم أعلاه

سيتحصل على هذا الوسام

وأكيد يشترط الحصري ثم الحصري

وكلمات مفهومة ومنسقة

كونو بالقرب فالقسم يعدكم بقادم أحلى