فهرس التميّز لركن المحاولات القصصية 2023

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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,319
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
بــــــســـــــــم الله الرحمـــان الرحـــيم
الســـــــــلام عليــــــــــكم ورحــــمـــــــــــة الله وبركــــــــــاتـــــــــه
وأسعد الله أوقاتـــــكم وملأهـــا بركــــــة
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رواد عالم الروايات والقصص
حياكم الله في فعاليتنا الأدبية التي تطل عليكم مرة أخرى
لديك الأفكار المتسلسلة التي من شأنها أن تخلق قصة أو رواية
فبادر بها إلينا ولا تبخل
فهنا نجتمع لننطلق بأفكارنا حتى نصل الإبداع معا
سواء كانت لديك تجربة سابقة أو لا، فقط بادر بفكرتك ودعها تتطور بيننا
لنتعلم منك وتتعلم منا

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وحتى نعطي المواهب الصاعدة حقّها، ونشجعها على ماتقدّمه داخل هذا القسم
كلّ موضوع مميّز في هذا القسم يحصل على هذا الختم

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ومن جمع في عدده ثلاثة مواضيع مميّزة بالختم أعلاه
سيتحصل على هذا الوسام

96644


وأكيد يشترط الحصري ثم الحصري
وكلمات مفهومة ومنسقة
كونو بالقرب فالقسم يعدكم بقادم أحلى



بالتــــــوفيق للجــــــــــميع


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فهرس التميّز لركن المحاولات القصصية
 
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