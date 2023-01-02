فهرس التميّز لركن المحاولات القصصية 2023

وحتى نعطي المواهب الصاعدة حقّها، ونشجعها على ماتقدّمه داخل هذا القسم

كلّ موضوع مميّز في هذا القسم يحصل على هذا الختم

ومن جمع في عدده ثلاثة مواضيع مميّزة بالختم أعلاه

سيتحصل على هذا الوسام

وأكيد يشترط الحصري ثم الحصري

وكلمات مفهومة ومنسقة