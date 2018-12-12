مشاركتي في المسابقة السنوية الكبرى للنقاش الهادف ❤️سن الإنفجار العاطفي❤️

💘💘سن الإنفجار العاطفي💘💘

هل زوجتك في سن فوق الأربعين ؟

هل رأيت زوجتك يوما غاضبة على غير عادتها وطااال غضبها ؟

هل نهضت يوما من النوم في الشتاء البارد ووجدتها تخبرك أنها تشعر بالحر الشديد وتنزع عنها الغطاء ؟

هل وجدتها في يوم جميل تتغطى وتشعر بالبرد ؟

هل وجدتها يوما تبكي حزنا على شيء تافه ؟

هل طلبت منها أمرا وقابلتك بالرفض لإنها متعبة جدا ؟

لا تخف عزيزي الزوج زوجتك لم تجن بعد ولا تفرح بفكرة الزواج مرة ثانية ....😁

زوجتك تمر بمرحلة من عمرها تسمى سن اليأس ♡

أو

سن الأمل ♡

او

Menoupause بالانجليزية

كل بلد وما يطلق عليه من تسمية

وأسميه أنا

سن الإنفجار العاطفي

إن لم تتفهمها وتقف الى جانبها ستمر بأيام سيئة في حياتك الزوجية ،وستدخل معها في متاهة لا خروج منها

وستقول : لم تكن زوجتي هكذا !!! لقد تغيرت فعلا يبدو أني لم أحسن اختيار الزوجة !!!

إذا أطمنك أن كل نساء العالم تمر بهذه المرحلة دون استثنااااء !

ولست الزوج الوحيد الذي مرت زوجته بهذا .

يجب أن أنبه الى هذه المرحلة العمرية وأخبركم عنه ما أعرف وما سمعت وما قرأت لكي نتعرف عليه عن قرب ،ولكي تتمكن كل امرأة معرفة ما يحدث لها ومواجهته لتمر منه بسلام وبأقل الخسائر ،وتتمكن العائلة من تفهم هذه الأم والزوجة والأخت ووو .....

الكثير منا يستهين بهذه المرحلة لكن بالنسبة للمرأة هي أصعب مرحلة تمر بها في حياتها عاطفيا واجتماعيا وجسديا ونفسيا

لنبدأ بالجسدية أولا لأنها أول الأعراض الظاهرة للعين

هناك أمور يجب معرفتها

علاماته الأولية ومتى يجب على المرأة أن تنتبه له☝️؟

سن اليأس سمي بهذا الاسم ليس لأن المرأة بعده ستحزن لا ولكن لأن المرأة تيأس من رؤية الحيض وفقط

وهو فوق سن الخمسة والاربعين هناك من النساء من تدخل في هذه المرحلة قبلا وهناك من تصل حتى سن الخمسين سنة فما فوق.

ماهو سن اليأس يا ترى 🤔؟

هو توقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين،وهو هرمون الخصوبة عند المرأة. وانعدام هرمون الحمل الذي هو البروجيسترون .

وهناك من يسميه شيخوخة المبايض وضمورها مع الرحم

ماهي أعراضه🤷 ؟

أعراض تحدث قبل وأثناء سن اليأس



※الشعور بلفحات الحرارة مع صهد وتعرق

※غثيان ودوار وصداع شديد

※القلق الشديد

※التقلبات العاطفية

وأعراض أثناء سن اليأس

※تتأكد المرأة أنها في سن اليأس بعد مرور ستة اشهر على انقطاع الطمث

※المرأة معرضة للإصابة بهشاشة العظام بشكل كبير .



وماذا يجب أن تفعل لتتهيأ لهذه السن🙆 ؟

1-يجب أولا أن أشير الى أمر مهم جدا بالنسبة للمرأة بصفة عامة

أن تبتعد عن موانع الحمل الهرمونية والتي تزيد نسبة اضطراب الهرمونات في جسمها ،فجسم المرأة في فترة خصوبته ينتج هرمونات بصورة طبيعية وأي تدخل هرموني خارجي يجعل الجسم يمر بأوقات عصيبة أثناء سن اليأس .

لذلك ينصح كل اطباء النساء المرأة الابتعاد عن الحبوب واللولب الهرموني ،يستحب استخدام اللولب بدون هرمونات والوسائل الاخرى التي لا تحتوي على هرمونات .

2- يجب ان تبتعد عن السكريات والكربوهيدرات البسيطة ( المعكرونة ،الارز الابيض ،الدقيق الابيض .......)

وينصح بتناول أطعمة غنية بالألياف والاستروجين مثل ( بذور الكتان ،العدس ،الفاصولياء ، الثوم ،الخوخ ،القمح الكامل ....)،وانواع الاسماك حتى المعلبة منها لانها غنية بالاوميڤا ثلاثة ،وزيت الزيتون .....

3-ممارسة الرياضة ،نعم خاصة النساء اللواتي يعانون من السمنة هن اكثر عرضة للتعرض لجميع الأعراض بشكل قاسي .

أما من الناحية العاطفية والنفسية

فهي ستحس أنها منبوذة لانها تصبح اقل حركة من ذي قبل واقل انتباها بسبب الأعراض الجسمانية التي طرأت عليها ، وتصبح أقرب الى التعرض لحالة نفسية عنيفة بسبب التغيرات التي تمر بها ،وتظن بعض النساء أنهن اصبحن عجائز بعد سن اليأس لذلك تدخل في حالة من القلق والانزعاج وإذا لم تجد الاحتواء العائلي ستتغير كليا عن تلك التي كانت قبلا .

وتثور بعض النساء على أزواجهن وعلى أولادهن لأتفه الأسباب.

،ويجب أنوه الى أن هذه المرحلة إن لم تهتم بها المرأة في حياتها فستسبب لها امراض عديدة في شيخوختها منها السرطانات وامراض اخرى متعلقة بنقص الهرمون الانثوي .

وفي رأيي الشخصي أن المرأة بعد سن الانجاب يجب ان تسميه سن العطاء أو الانفجار العاطفي لانها ستصبح اكثر نضجا واتزانا من ذي قبل،كل ما على المحيطين بها فعله هو زيادة الاهتمام ،ومساعدتها على تخطي هذه المرحلة بهدوء وبدون اللجوء الى الادوية الكميائية الخطيرة على جسمها .

كل ما عليها فعله هو تحويل تلك الطاقة السلبية الى إيجابية

كيف ؟

بما أن الاولاد في هذه السن يكونو في سن متوسطة أي معتمدين على أنفسهم بشكل أكبر فانصح النساء بقراءة القرآن وحفظه وتعلم اساليب التجويد و العودة الى هواياتهن القديمة من تطريز وحياكة وكتابة وقراءة وإذا كان هناك متسع من الوقت حبذا لو تعمل خارجا في تعليم الاطفال او التمريض على حسب شهادتها ، او تعود الى الدراسة ولما لا ،وهذا كله سيساعدها في استرجاع ثقتها في نفسها وتعزيز حالتها النفسية بشكل كبير جدا .

اسئلة النقاش :

اولا وقبل كل شيء ☝️آراؤكم الشخصية في الموضوع ومعلوماتكم التي تساهم في إثراء الموضوع .

1. هل كنتََ/تِ تعلم/ ين أن المرأة تمر بهذه المرحلة في حياتها ؟