الدوري الجزائري ..هل أصبح حقا بطولة للاعبين المتقاعدين؟ - موضوع للنقاش

soheyb.press
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في أوج شبابهم و أثناء تألقهم، قرر لاعبون مميزون مغادرة الدوري الجزائري والانتقال للعب في أندية أوروبية وخليجية. ذلك القرار جاء بسبب تقديرهم لضعف المستوى في البطولة المحلية وتردي التنظيم وغياب الفرص والمعوقات المالية مقارنةً بمتطلبات اللعب "خارجاً". نستطيه القول أن هذا الخيار يعكس رؤيتهم لمستقبلهم الكروي والسعي نحو تحسين مسار مسيرتهم الرياضية. تفهموا أن التحديات التي تواجه البطولة المحلية من حيث الإدارة والتطوير تجعلها تختلف بشكل كبير عن البيئة الرياضية والاحترافية في الأندية الأوروبية والخليجية.
لكن عندما اقترب لاعبون بارزون من نهاية مسيرتهم الرياضية أو بالفعل تقاعدوا وشهد أداؤهم تراجعًا، اتخذوا قرارًا بالعودة إلى البطولة الوطنية في الجزائر. لكنهم عادوا بشروط تتضمن أجورًا خيالية، وهذا السلوك يظهر بوضوح من خلال مثالين بارزين كما في حالة يوسف بلايلي وجمال بلعمري.
أما نجوم كرة القدم العالميين من وزن كريم بن زيما و كرستيانو رونالدو و رياض محرز ففي اللحظة التي اصبحوا فيها قاب قوسين او أدنى من التقاعد لم يعودوا الى اوطانهم لان مستوى بطولاتهم لا تقبل المتقاعدين كما هو الحال في البطولة الجزائرية بل اختاروا اللعب لموسمين او ثلاثة في البطولة السعودية التي تدفع المال الكثير لتأطير اللاعبين الشباب المحليين بهدف بناء بطولة محترمة و قوية
في السياق الجزائري، يتبنى بعض الأندية المحلية سياسة التعاقد مع لاعبين تجاوزوا سن الثلاثين عامًا ولم يعد لديهم فرص كبيرة في المشاركة في البطولات الأخرى، نتيجة تراجع مستواهم. وقد تجرى هذه العقود بناءً على التجربة والقيمة المضافة التي يمكن لهؤلاء اللاعبين تقديمها للفرق المحلية. مثلما حدث اللاعب يوسف بلايلي، الذي عانى من تراجع في مستواه وواجه صعوبة في الانتقال لأندية أوروبية مرموقة. على الرغم من هذا، يُعامل بلايلي باحترام كبير وتقدير في البطولة الجزائرية، وذلك ربما بسبب تاريخه الرياضي وما قدمه للمنتخب في الماضي على غرار تألقه في كأس الأمم الافريقية سنة 2019
.هل تحولت البطولة الجزائرية إلى ساحة لاستقطاب اللاعبين القدامى بعد إعادة "تدويرهم"، على حساب الشباب والمواهب الصاعدة اللذين يفتقرون إلى الإمكانيات المادية والتوجيهات الضرورية لبناء بطولة تليق بتاريخ الكرة الجزائرية؟
بدلاً من توجيه الاستثمارات في لاعبين مثل يوسف بلايلي أو جمال بلعمري أو رايس امبولحي، قد يكون من الأجدر تخصيص الموارد المالية لبناء مدارس تكوين كرة القدم، على غرار ما فعلته بعض البلدان مثل السنغال ومصر وغيرهما.