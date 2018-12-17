فهرس مسابقات فعاليات ونشاطات منتدى عالم المرأة

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1




مسابقات عالم المرأة:

>>> :: مسابقة :: بيت العرس :: صيف 2010 :: <<<
اعلان نتيجة مسابقة بيت العرس صيف 2010 .
مسابقة ملكة أناقة منتدى اللمة الجزائرية

الاعلان عن نتائج مسابقة ملكة أناقة منتدى اللمة الجزائرية


تحدي الأناقة /لمصمماتنا/


تصويت تحدي الأناقة / صوتوا للمشتركات



نتائج تحدي الأناقة / الاعلان عن الفائزات

{جديد} نجمة كل يومين لمنتدى عآلم المرأة

{تصويت} من هي نجمة ركن الزينة والعنآية بالجسم ؟

{تصويت} من هي نجمة ركن الأنآقة والأزيآء ؟

{تصويت} من هي نجمة ركن الأنآقة والأزيآء ؟ {2}

{تصويت} من هي نجمة ركن تجهيز العروس ؟

تصويت تحدي الأناقة / صوتوا للمشتركات



مسابقة خاصة بعطلة الربيع 2013:


مسآبقة أميرآت منتدى اللمة الجزآئرية


نتائج مسآبقة أميرآت منتدى اللمة الجزآئرية


 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
مسابقة صيفنا ابداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

نتآئج مسآبقة صيفنآ ابدآع على ركن المهآرات اليدوية للمة الجزائرية 2013


مواضيع مسابقة صيفنا ابداع

صنعة صينية عروس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

صنعي علبة للحلويات والشوكولا -مشاركتي في مسابقة صيفنا ابداع 2013

حصريا:كوفرولي رقم1 من صنعي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

حصريا:كوفرولي رقم2 من صنعي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

كيفية خياطة وسائد العرائس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

 فستان صيفي بالقيط و الاحجارمشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

 فستان صيفي بالبرينيس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013


مشاركتي في مسابقة صيفنا ابداع حصريا على لمتي الغالية

قندورة البيزو بيزو مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

قندورة simple مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

بساط بيبي مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

سلة اطفال مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013~ pochette de téléphone portable

طريقة عمل صدر البيي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

فستان صيفي للاعراس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

مازر مطبخ بالكروشي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

~مشاركة في مسafricain kaftaneابقة صيف الابداع 2013~


تسريحة شعر مشاركة في مسابقة صيفنا ابداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013




مسابقة افضل كوسميتيك:

تصويت على أفضل كوسميتيك
الطبعة الثانية من التصويت على أفضل كوسميتيك
الطبعة الثالثة من التصويت على أفضل كوسميتيك

ألف مبروك للفائزات أفضل ضيفة +أفضل كوسميتيك+المدونة المميزة



عودة مسابقة بيت العرس بطبعتها الثانية:

مسابقة بيت العُرس صيف 2013 الطبعة الثانية

>>> هنا التسجيل للمسابقة <<<

نتائج المسابقة مع الأعراس:

بيت العرس
2013

مسابقة خاصة بالعناية المنزلية

نتائج المسابقة الخاصة بالعناية المنزلية 2013


مسابقة صيفنا ابداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

نتآئج مسآبقة صيفنآ ابدآع على ركن المهآرات اليدوية للمة الجزائرية 2013


مواضيع مسابقة صيفنا ابداع

صنعة صينية عروس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

صنعي علبة للحلويات والشوكولا -مشاركتي في مسابقة صيفنا ابداع 2013

حصريا:كوفرولي رقم1 من صنعي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

حصريا:كوفرولي رقم2 من صنعي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

كيفية خياطة وسائد العرائس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

 فستان صيفي بالقيط و الاحجارمشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

 فستان صيفي بالبرينيس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013


مشاركتي في مسابقة صيفنا ابداع حصريا على لمتي الغالية

قندورة البيزو بيزو مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

قندورة simple مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

بساط بيبي مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

سلة اطفال مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013

مشاركة في مسابقة صيف الابداع 2013~ pochette de téléphone portable

طريقة عمل صدر البيي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

فستان صيفي للاعراس مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

مازر مطبخ بالكروشي مشاركة في مسابقة صيفنا إبداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013

~مشاركة في مسafricain kaftaneابقة صيف الابداع 2013~


تسريحة شعر مشاركة في مسابقة صيفنا ابداع على ركن المهارات اليدوية للمة الجزائرية 2013



 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
المسابقات الخاصة بمنتدى عالم المرأة 2014






 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5
مسابقات وفعاليات عالم المرأة 2015



مسابقة أحسن مدبّرة منزل للمّة 2015
مسابقة أحسن مدبّرة منزل للمّة 2015
مســآبـقة { أمـاكن وبلـدان من القـرآن الكريـم }

نتـائــج مســآبـقة { أمـاكن وبلـدان من القـرآن الكريـم }

{مسآبقة} أنآقة حوآء في الشتآء
-- الموآضيع المشآركة في {مسآبقة} أنآقة حوآء في الشتآء
{نتآئج} مسآبقة أنآقة حوآء في الشتآء



*///////
: لأنهآ الأغلى ، هديتي الأحلى لكِ أمّي (مسابقة بطبعتها الثانية)

جديد:الاعلان عن نتائج مسابقة لأنها الأغلى هديتي الأحلى أمّي


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مسآبقة Beautiful Girls ~

{نتآئج} مسآبقة Beautiful Girls ~~



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إنطلاق مسابقة العيد الطبعة الثانية


تجميع مشاركات مسابقة ملابس العيد الطبعة الثانية


تصويت لأجمل لباس للعيد



نتائج مسابقة العيد الطبعة الثانية



فعاليات صيف حوّاء اللمة الجزائرية لعام 2015 _ صيفنا آحلى مع لمتنا _


نتائج فعاليات صيف حوّاء اللمة الجزائرية لعام 2015 _ صيفنا آحلى مع لمتنا _


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مسابقة أجمل صـالون -الطبعة الثانية 2015-

نتائج مسابقة أجمل صـالون -الطبعة الثانية 2015-

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أعداد مواضيع سلسلة {افتحي لنا باب غرفتك} ‏

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مسابقة وريلنا ستايلك في فصل الشتاء
نتائج مسابقة وريلنا ستايلك في فصل الشتاء

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فعالية نقاش بنات حواء عن عالم الزوجية-حصريا على اللمة الجزائرية-
باقة المواضيع الذهبية الخاصة بركن العرائس

2015

فعالية لون الفستان ..الطبعة2


نتائج فُعٍآلُِية لون فستانك .......الطبعة2
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#6
مسابقات وفعاليات عالم المرأة 2016




مسابقة فن اعداد المائدة -الطبعة الثانية-

نتائج مسابقة فن اعداد المائدة -الطبعة الثانية-


مسابقة من قصص القرآن الكريم
حياء فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
مسابقة من قصص القران الكريم (خبر المائده )
{ قصة ناقة صالح }مسابقة من قصص القرآن الكريم
مُسَآبَقَة مٍن قٍصَصٍ القُرآن × قٍصّة مَريَم العَذرآء ×



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فعالية نقاش بنات حواء-الطبعة الثانية-

تجميع مواضيع فعالية نقاش بنات حواء

نتائج فعالية بنات حواء الطبعة الثانية

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مواضيع وأفكار تنشيطية لعام 2016:

سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الأول الآخت hanaaane -
نتائج العدد الأول : سلسلة أنثى في ضيافتنا

سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من الضيفة 2؟-
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الثاني-أريج المحبة-
نتائج العدد الثاني سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من الضيفة 3؟-
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الثالث - ملكة زمآني -
نتائج العدد الثالث سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من هي الضيفة4 ؟


///

مدونة مستحضرآت جمآلي

لــــــــــــ
Moon_light


تصويت عن المدونة المفيدة من طرف صاحبتها

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طلة على خزانتي - جديد و حصريا

تصويت على : طلة على خزآنتي


///

لأنهآ الأغلى ، هديتي الأحلى ( مسآبقة أجمل هدية بمنآسبة عيد الأم )

مسابقة شاركينا ملابسك لعيد الفطر 2016

نتائج مسابقة ملابس العيد الطبعة الثالثة

//
مسابقة مدبرة المنزل اللماوية طبعة

2016
//
مسابقة* تحدي* احسن تطبيق للمهارات اليدوية \
2016

مواضيع وأفكار تنشيطية لعام 2016:

سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الأول الآخت hanaaane -
نتائج العدد الأول : سلسلة أنثى في ضيافتنا

سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من الضيفة 2؟-
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الثاني-أريج المحبة-
نتائج العدد الثاني سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من الضيفة 3؟-
سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الثالث - ملكة زمآني -
نتائج العدد الثالث سلسلة أنثى في ضيافتنا
سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من هي الضيفة4 ؟
سلسلة أنثى في ضيافتنا-العدد الرابع-ياسمينو-
نتائج العدد الرابع سلسلة أنثى في ضيافتنا



حكايات بنات

حكايات بنات يعود من جديد

مسابقات:
لأنهآ الأغلى ، هديتي الأحلى ( مسآبقة أجمل هدية بمنآسبة عيد الأم )
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#7
مسابقات 2017 :

مسابقة أناقة حواء في منزلها لفصل الشتاء
مسابقة ملابس عيد الفطر
2017
نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر 2017




مواضيع وافكار تنشيطية :

جديد: تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي

تجميع مواضيع تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي

تجميع أعداد سلسلة صالون الشعر


سلسلة أنثى في ضيافتنا - ضيفة العدد الثامن-المتفائلة-
سلسلة أنثى في ضيافتنا - توقعنّ من الضيفة الثامن ؟
نتائج العدد الثامن سلسلة أنثى في استضافتنا
جديد عالم المرأة:فقرة رسائلكن يالماويات
message anonyme فقرة رسائلكن يالماويات
Djaouida
وشنطتها في ورطة
زهور الشوق وشنطتها في ورطة
ضيفتنا في صلبون الزينة والعناية بالجسم الطبعة الثالثة-


فعالية نقاشات حواء اللمة الهادفة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#8
مسابقات فعاليات افكار تنشيطية 2018 :

 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#9
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#9
مسابقات فعاليات افكار تنشيطية 2019:

 
الحالة
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