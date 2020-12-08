تكريم منتدى عالم المرأة السنوي 2020

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 2,001
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
يسعدنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لأميرات منتدى اللمة الجزائرية
المتفاعلات معنا لسنة 2020
بأرقى وأفضل المواضيع في منتدى عالم المرأة
كانت ابرزهن الاخت التي قدمت الكثير من المواضيع الحصرية والافكار في جميع أركان منتدى عالم المرأة
السلطانة
يشرفنا ان نهديها وسام
المتميزات عن كل ركن :
فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2020
@اميرة المدائن
@السلطانة
ماغيكاي تشان
تتحصلن على وسام
...
فهرس التميز لسنة2020 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر
@ملكة زوجي
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@السلطانة
تتحصلن على وسام
فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2020
@ملكة زوجي
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
تتحصل على وسام
مشكورن على تفاعلكم و بارك الله فيكن