تكريم منتدى عالم المرأة السنوي 2019

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,169
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى



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يسعدنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لأميرات منتدى اللمة الجزائرية

المتفاعلات معنا لسنة2019


بأرقى وأفضل المواضيع في منتدى عالم المرأة






كانت ابرزهن الاخت @ملكة زوجي
التي قدمت الكثير من المواضيع الحصرية والافكار
في جميع أركان منتدى عالم المرأة


يشرفنا ان نهديها وسام

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المتميزات عن كل ركن :

فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2019

@ضآحكة مستبشرة
@يلوو شيش
@ملكة زوجي
@ام أمينة
تتحصلن على وسام
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فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2019
تتحصل الاخوات

@ملكة زوجي
@الوهم
@ام أمينة

على الوسام

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فهرس التميز لسنة 2019 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر
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@سكون الفجر
@خيرة جانت
@الوهم
@ملكة زوجي

تتحصلن على وسام
ركن-الزينة.gif


فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2019

الاخت @ملكة زوجي

تتحصل على وسام

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فهرس التميز الذهبي لمنتدى الصحة النسائية 2019
@ام أمينة تتحصل على وسام

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بارك الله فيكن​
 
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