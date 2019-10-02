تكريم منتدى عالم المرأة السنوي 2019

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,169
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
يسعدنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لأميرات منتدى اللمة الجزائرية
المتفاعلات معنا لسنة2019
بأرقى وأفضل المواضيع في منتدى عالم المرأة
كانت ابرزهن الاخت @ملكة زوجي
التي قدمت الكثير من المواضيع الحصرية والافكار
في جميع أركان منتدى عالم المرأة
يشرفنا ان نهديها وسام
المتميزات عن كل ركن :
فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2019
@ضآحكة مستبشرة
@يلوو شيش
@ملكة زوجي
@ام أمينة
تتحصلن على وسام
فهرس التميز لركن تجهيز العراوس ولوازمها لسنة 2019
تتحصل الاخوات
@ملكة زوجي
@الوهم
@ام أمينة
على الوسام
فهرس التميز لسنة 2019 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@الوهم
@ملكة زوجي
تتحصلن على وسام
فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2019
الاخت @ملكة زوجي
تتحصل على وسام
فهرس التميز الذهبي لمنتدى الصحة النسائية 2019
@ام أمينة تتحصل على وسام
بارك الله فيكن