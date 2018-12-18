دعاء بالشفاء لوالدة أختنا لؤلؤة قسنطينة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


والدة أختنا

@لؤلؤة قسنطينة

مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير



 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
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الله يشافيها ويعافيها و يلبسها ثوب الصحة والعافية ويخليها لبناتها ولاحبابها يا رب
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#4
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10 ديسمبر 2009
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النقاط
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#4
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
 
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