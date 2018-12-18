دعاء بالشفاء لوالدة أختنا لؤلؤة قسنطينة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدة أختنا
@لؤلؤة قسنطينة
مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل
والدة أختنا
@لؤلؤة قسنطينة
مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير