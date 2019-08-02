الدعاء لجدة اختنا الغالية سلطانة

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,710
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جدة اختنا الغالية على قلبي
السلطانة
مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
ربنا اشفها وعافها واحفظها يا رب العاليمين
اللهم.ارحمها برحمتك وكن.معها واجعل مرضها مرض عابر كعابر سبيل يمضي ولا يعود
اخواني من فصلكم لا تنسوها بخالص دعائكم
وشكرا لكم جميعا
جدة اختنا الغالية على قلبي
السلطانة
مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
ربنا اشفها وعافها واحفظها يا رب العاليمين
اللهم.ارحمها برحمتك وكن.معها واجعل مرضها مرض عابر كعابر سبيل يمضي ولا يعود
اخواني من فصلكم لا تنسوها بخالص دعائكم
وشكرا لكم جميعا