الدعاء لجدة اختنا الغالية سلطانة

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,710
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جدة اختنا الغالية على قلبي

السلطانة

مريضة الرجاء الدعاء لها بالشفاء العاجل

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
ربنا اشفها وعافها واحفظها يا رب العاليمين
اللهم.ارحمها برحمتك وكن.معها واجعل مرضها مرض عابر كعابر سبيل يمضي ولا يعود

اخواني من فصلكم لا تنسوها بخالص دعائكم
وشكرا لكم جميعا
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,949
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اللهم رب الناس اذهب البأس
الهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك
اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما
اللهم اعدها الى اهلها سالمة
 
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