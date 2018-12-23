حصريا #زيتون بالبطاطا سوتي في الفرن#

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1


كيف حالكم حبيباتي والله توحشتكم خيرات الله

ليوم دخلت للمطبخ تع دارنا ومكش عندي فكرة على وش راح نطيب مع الاول قلت ندير طاجين زيتون ثم خطر ببالي بطاطا سوتي ثم خطر ببالي لحم مفور لذلك ،،،، نتبع الموضوع

زيتون - مش كمية كبيرة -
بطاطا
بصلتين صغاار
ثوم
ملح

كما تلاحظون مافيش ولا مكون من التوابل
نحط في الكسكاس لحم الدجاج ونحط حواليه قطع البطاطا لي مقطعة على اربعة بالطول كما في الصور
رشة ملح وشوي ثوم و زبدة

نخليها تطيب على البخار والماء الي يطيب عليه رح نستعملوه مع الزيتون

لما تطيب البطاطا واللحم ننزعهم
البطاطا نديرها في شوية زبدة مع زيت تتقلى ثم نحيها والزيت هداك نحطو فالبلا
ونحط البصل والزيتون واللحم مقطع الى قطع صغيرة ثم نرتب اخيرا البطاطا ونمرق بالماء الي طاب فوقو اللحم والبطاطا
ندير شويا ثوم وحار ونخليه فالفرن لين يستوي

مهم راني ديت فالدار نقطة مليحة وقالولي 10/10 شيف (y);)















تحياتي للجميع
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلاااام :love: كي يتلاقى الدجاج والزيتون والبطاطا تلقايني تما هههه
ناقصهم الفرماج برك وتكمل ليكيب هههه
ماشاء الله باينة بنينة شاف (y)
يعطيك الصحة على هاد الوصفة المميزة واللذيذة
تاكلوها بالصحة والهناء ان شاء الله حبيبتي​
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#3
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#3
يعطيك الصحة بنت العموم شاطرة ونسييها ان شاء الله.. شكرا شاف سمية 😘😘😘
 
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