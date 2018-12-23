حصريا #زيتون بالبطاطا سوتي في الفرن#





كيف حالكم حبيباتي والله توحشتكم خيرات الله



ليوم دخلت للمطبخ تع دارنا ومكش عندي فكرة على وش راح نطيب مع الاول قلت ندير طاجين زيتون ثم خطر ببالي بطاطا سوتي ثم خطر ببالي لحم مفور لذلك ،،،، نتبع الموضوع



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زيتون - مش كمية كبيرة -

بطاطا

بصلتين صغاار

ثوم

ملح



كما تلاحظون مافيش ولا مكون من التوابل

نحط في الكسكاس لحم الدجاج ونحط حواليه قطع البطاطا لي مقطعة على اربعة بالطول كما في الصور

رشة ملح وشوي ثوم و زبدة



نخليها تطيب على البخار والماء الي يطيب عليه رح نستعملوه مع الزيتون



لما تطيب البطاطا واللحم ننزعهم

البطاطا نديرها في شوية زبدة مع زيت تتقلى ثم نحيها والزيت هداك نحطو فالبلا

ونحط البصل والزيتون واللحم مقطع الى قطع صغيرة ثم نرتب اخيرا البطاطا ونمرق بالماء الي طاب فوقو اللحم والبطاطا

ندير شويا ثوم وحار ونخليه فالفرن لين يستوي

مهم راني ديت فالدار نقطة مليحة وقالولي 10/10 شيف











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