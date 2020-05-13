مشاركتى في مسابقة شيف اللمة طبق جانبي

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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اهلا وسهلا بكم لماوين لماويات
منورين جميعاا


ططراح نشارككم وصفة نقولو عليها جديدة عصرية
وماشي كامل سريعة 😂😂😂😂
تحتاج جهد وعمل
فيها شوى مراحل


😕😕😕😕
مرحلة الاولى نحضر الفيونداشي تاعى
نحطلوو بصل معدنوس ملح فلفل اسود
ونكورووو كريات متوسطة الجحم ونحشيها بقطع الجبن
نرمدها فالفرينة ونقليها فالزيت
ونكون حضرت بطاطا مقطعة قطع صغيرة ونقليها وبحيها كى تربد نحط عليها بيض مع معلقة او اثنين فرينة معدنوس وفلفل اسود
نحطها في كاس ولا حاجة مغلف ببايي كولى باه نسهل الخدمة ونعمل حفرة فالوسط ونحط حبة من كراة الفيوند اشي اللى قليتهم


وكى نشكلهم نحطهم فالفور حتى ينشف البيض

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كى يوجدووو نحط فوقهم جبن

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وباقي كرات اللحم المفروم وفي نفسالزيت اللى قليتهم فيهااكيد نقص كمية واذا كانت بزااف
نحط حبة بصل مفروم عليهم
ونقليه مليح مع ثوم مفروم ونتبل ملح كركم فلفل اسود وقرفة
ونحط كمية من جزر والجلبانة 😂😂
ونحط كمية الماء حتى تطيب الجزر والجلبانة واللحم المفروم
ونعاد نحط كلش مع بعض في طبق الفرن

IMG_20200501_194144-1.jpg

سيداتى سادتى
واخيراا وماشي اخراا نحط البلا فالفور يتجمر 😊😊
بعد عناء كبير ومجهود اكبر
راح تتحصلي على هاذا طبق
صح بنين
وصح يعمر المائدة
بصح صح صح
تكبرووو معاه 😂😂


اليكم شكل النهائي

IMG_20200501_185836.jpg
IMG_20200501_194144.jpg





IMG_20200501_194144.jpg



هيااا
ان شاء الله يعجبكم الموضوع
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