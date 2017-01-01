لحم الجمل في الفرن بنييين بزاف

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة soumia hadj, ‏10 فيفري 2017 على 22:44.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم مهندسات الطبخ
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الانبياء بلَّغ الرسالة وأدى الامانة ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد انه على كل ششيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا
    الحمد لله الذي رزقني من فضله وعلمني مما لم أكن اعلم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تنبيه أولي :     لحم الجمل لا ينبغي ان يضاف اليه الملح في اول الطبخ بل حتى يتم طهوه ، في الاخير يضاف الملح
    على بركة الله
    لحم الجمل
    بصلة كبيرة + 3 سنينات ثوم
    حبة طماطم + ملقعة غير مملوءة من الطماطم المصبرة
    حبة جزر
    فطر
    بطاطا بحجم صغيير
    1 حار
    ورقتين رند
    عود قرفة
    الحبق
    زعتر
    فلفل اسود
    زيت زيتون
    زبدة
    ــــــــــــــــــــــــــــ
    سخني الزيت معالزبدة وقلي اللحم وحده ثم انزعيه من القدر
    ضعي البصل المقطع الى مكعباتى خليه يتقلى مليح ومع الجزر والطماطم ثم رجعي اللحم والحار وديري التوابل     ما عدا الملح وديري الطماطم المصبرة و حوالي 3 اكواب كبير من الماء وغلقي طنجرة الضغط
    بعدما يطيب اللحم الا 5 بالمئة ضيفي البطاطا والفطر ورجعي غلقي ثم كي تفتحي طنجرة الضغط ديري الملح
    ديري في بلا شويا زيت زيتون وستفي اللحم مع البطاطا والفطر وحطي فوقو رشة زعتر والزبدة وديريه فالفرن يتشحر
    وبالصحة والهناء
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    الى الملتقى ان شاء الله
     
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    soumia hadj, ‏10 فيفري 2017 على 22:44
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    تمنيت ناكل لحم الجمل هههه
    مانعرف الى طري ولا قاسي في الأكل
    خاطرش كليت لحم الثور البري لحمو يابس بزاف
    شهيتيني في نص الليل يامحاينك واش داني نسهر هههه
    خص فيه الحمص يخرج يهبل خخخ خاطرش تقريبا اللحم كي يطيب جواز هكذا ولا مرق لازم يجي فيه الحمص
    ماشي لازم لازم مي من الأساسيات باش يجي بنين
    مي بلحم الجمل جامي عرفت ولا شفت كيفاه يطيبوه
    تانيت حبيت نقسيك شحال يكون يدير الكيلو لحم الجمل
    خاطرش جامي شفتو يمباع عندنا هنا
    يعطيك الصحة ختي سمية على التقديم الرائع والشهي ووووو راكي جوعتيني نطير نرقد خير هههه
    سلام
     
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    Skor m@k, ‏10 فيفري 2017 على 23:25
    #2
  3. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    ما شاء الله
    ان شاء الله يجي نهار وناكلوه ( للاسف ماشي ضرك ￼￼ :cautious::cautious: )
    بالتوفيق ان شاء الله
     
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    طيور السلام, ‏11 فيفري 2017 على 00:08
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    الله يهديك قبشتي مشاعري هههههههههههه:cry:
    جوعتيني خصوصا راني وحدي في الدار و العدس نتاع امس راه ينتظرني في الفريجيدار :mad::cry:
     
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    الامين محمد, ‏11 فيفري 2017 على 10:10
    #4
  5. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اخي مالك
    بالنسية للحم الجمل راهو طري وبنين برك عنذو شرط في الطهو تعو ملازمش يتحطلو الملح مع الاول ، لا زم حتى يطيب
    ههه بصحتك لحم الثور البري
    ههه واش داك ههه نا خاطيني
    ايه وعلاش لالا يجي مليح بالحمص
    سعر تعو ، دك كي يجي بابا الحاج اني نسقسيه انا هذو عامين شريت شحم الجمل ولقيتو شويا غالي خاطر يستعمل كدواء
    الله يسلمك خيو مالك هه واسفة على الديرونجمو تع الطبخ هاهاها
    وعليك السلام​
    اهلا اختي
    ان شاء الله يجي نهار وتطيبه انتي ^^
    امين ،ربي يحفظك ختيتو

    [​IMG]
     
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    soumia hadj, ‏11 فيفري 2017 على 10:10
    #5
  6. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

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    بلاد العجب ^^
    يممممم يمممممممممم علاه علاه سمية
    انا و لا مرة كليتو حابة صح ناكلو
    يعطيك الصحة شهتيني و الله
     
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    sقطر الندىs, ‏11 فيفري 2017 على 10:25
    #6
  7. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    آمين هههه اهلا اخي محمد مرحبا وبصحتك تقبيش المشاعر
    حتى العدس مليح سيرتو كي يبات يجبد البنة وفيه الحديد
    كش ما تحتاج وصفات سريعة خفيفة ظريفة للعشا قول :cool:
    ههه علاه ، انا خاطيني حبيت نشاركم الطريقة
    متخافيش راهو بنين غير كوليه بصحتك
    اهلا بيك اختي ربي يسلمك
    @Skor m@k كلغ من لحم الجمل يسوا 750 دج
    [​IMG]
     
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    soumia hadj, ‏11 فيفري 2017 على 18:51
    #7
  8. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    جامي في حياتي شفت لحم تاع جمل
    يعطيك الصحة على الطياب بصحتكم
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 19:28
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    يمييييييييي، قتلتيني بهالطبق يمي يمي
    تسلم ايديكِ يا الغالية وصفة شهية جداً وطبق شهي
    بارك الله فيكِ على الوصفة يا حلوة
    لا تحرمينا جديد وصفاتك حبيبة قلبي​
     
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    سكون الفجر, ‏14 فيفري 2017 على 10:26
    #9
  10. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    ههه يا عمري انتي
    مثل ما بتعملي فيا باطباقك الشهية والصور الرائعة
    الله يسلم قلبك يا روعة سمية انتي
    وفيك بارك الله
    ان شاء الله
    لا تنسي تزوري موضوع جنوار بموس شوكولا
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    soumia hadj, ‏15 فيفري 2017 على 21:21
    #10