لحم الجمل في الفرن بنييين بزاف

سلام عليكم مهندسات الطبخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الانبياء بلَّغ الرسالة وأدى الامانة ،

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد انه على كل ششيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله

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رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا

الحمد لله الذي رزقني من فضله وعلمني مما لم أكن اعلم

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تنبيه أولي :

لحم الجمل لا ينبغي ان يضاف اليه الملح في اول الطبخ بل حتى يتم طهوه ، في الاخير يضاف الملح

على بركة الله

لحم الجمل

بصلة كبيرة + 3 سنينات ثوم

حبة طماطم + ملقعة غير مملوءة من الطماطم المصبرة

حبة جزر

فطر

بطاطا بحجم صغيير

1 حار

ورقتين رند

عود قرفة

الحبق

زعتر

فلفل اسود

زيت زيتون

زبدة

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سخني الزيت معالزبدة وقلي اللحم وحده ثم انزعيه من القدر

ضعي البصل المقطع الى مكعباتى خليه يتقلى مليح ومع الجزر والطماطم ثم رجعي اللحم والحار وديري التوابل

ما عدا الملح

وديري الطماطم المصبرة و حوالي 3 اكواب كبير من الماء وغلقي طنجرة الضغط

بعدما يطيب اللحم الا 5 بالمئة ضيفي البطاطا والفطر ورجعي غلقي ثم كي تفتحي طنجرة الضغط ديري الملح

ديري في بلا شويا زيت زيتون وستفي اللحم مع البطاطا والفطر وحطي فوقو رشة زعتر والزبدة وديريه فالفرن يتشحر

وبالصحة والهناء