مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

بسم الله الرحمان للرحيماليوم نحكيلكم موقف مضحك صرا قدامي وحد المرة عمي كان يموت علا الزليف يحب بزاف وحد النهار جاب راس تع بقرة ورجل كبار بزاف كي لحق للباب تع الدار حطهم في الارض و كسل رجليهكيجات مرتو قالتلو"يا ويلي واشن هادا انا وله مانمسو" قالها معليش نتي طيبي برك كلشي علي ابا حطو قدامو وجا يقطعو بالمزبرة ضربو المرة الاولى محبش يتقطع قالو "تفوا نع الراسة تع باباكزادمرة الثانية محبش يتقطع عاود قالوشوف ويضربو المرة الثالثة وميحبش يتقطع ويرفدو ودور ودور ويقيسو فوق القرمود تع جارتوشوف وتخرج ذيك الجارة تجريانا عند بالي كاش ماكاين وهو لالا خسرلها البارابول وهي كانت تتفرج في نلي وشيرهان ومن ذاك النهار ولا ماياكلوش بصح دار ولا مين يسمع مول الساردين جا يجيبلهم 2كيلو حتى قاتلو مرتو ولكان تقطعني يخرجو مني ساردينات ساردينات..الا عجبكم نتمنى تصتولي