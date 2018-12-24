مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

جودا الجميلة
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بسم الله الرحمان للرحيم
اليوم نحكيلكم موقف مضحك صرا قدامي وحد المرة عمي كان يموت علا الزليف يحب بزاف وحد النهار جاب راس تع بقرة ورجل كبار بزاف كي لحق للباب تع الدار حطهم في الارض و كسل رجليه كيجات مرتو قالتلو "يا ويلي واشن هادا انا وله مانمسو" قالها معليش نتي طيبي برك كلشي علي ابا حطو قدامو وجا يقطعو بالمزبرة ضربو المرة الاولى محبش يتقطع قالو "تفوا نع الراسة تع باباك زادمرة الثانية محبش يتقطع عاود قالو شوف ويضربو المرة الثالثة وميحبش يتقطع ويرفدو ودور ودور ويقيسو فوق القرمود تع جارتو شوف وتخرج ذيك الجارة تجري انا عند بالي كاش ماكاين وهو لالا خسرلها البارابول وهي كانت تتفرج في نلي وشيرهان ومن ذاك النهار ولا ماياكلوش بصح دار ولا مين يسمع مول الساردين جا يجيبلهم 2كيلو حتى قاتلو مرتو ولكان تقطعني يخرجو مني ساردينات ساردينات.. الا عجبكم نتمنى تصتولي
اليوم نحكيلكم موقف مضحك صرا قدامي وحد المرة عمي كان يموت علا الزليف يحب بزاف وحد النهار جاب راس تع بقرة ورجل كبار بزاف كي لحق للباب تع الدار حطهم في الارض و كسل رجليه كيجات مرتو قالتلو "يا ويلي واشن هادا انا وله مانمسو" قالها معليش نتي طيبي برك كلشي علي ابا حطو قدامو وجا يقطعو بالمزبرة ضربو المرة الاولى محبش يتقطع قالو "تفوا نع الراسة تع باباك زادمرة الثانية محبش يتقطع عاود قالو شوف ويضربو المرة الثالثة وميحبش يتقطع ويرفدو ودور ودور ويقيسو فوق القرمود تع جارتو شوف وتخرج ذيك الجارة تجري انا عند بالي كاش ماكاين وهو لالا خسرلها البارابول وهي كانت تتفرج في نلي وشيرهان ومن ذاك النهار ولا ماياكلوش بصح دار ولا مين يسمع مول الساردين جا يجيبلهم 2كيلو حتى قاتلو مرتو ولكان تقطعني يخرجو مني ساردينات ساردينات.. الا عجبكم نتمنى تصتولي