مشاركتي في مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونحكيلكم على وحد الموقف صرالنا وحد العام في دار بيت جدي

أيام كنت نقرا في الابتدائي

كانت وحد الحصة وقتها تاع الجنون تجي في التيلي

مالا الناس كل تأثرت بيها

وحد الليلة جات هاد الحصة وتفرجوها كامل

ايام الصيف ولافامي كامل مجمولة

وتعرفو الجزايري ديجا تطيح الظلمة يبدا في لحكايات على هادوك الناس

كل واحد شاد بلاصتو خوالي في الهول وخالاتي في الصالون وحنا كنا صغار

مالا طفاو الضو حسو بوحد الحاجة تنط عليهم وبااااردة

قاستهم كامل ........والظلمة توسوسو وناضو يستغفرو

مباعد

سمعنا وحد الصوت في اخر الدار

واشنو واشنو وبدات الشوشورة والخوف والرعب والاكشن تاع الصح

مباعد قوى داك الصوت

ايا خرجو خوالي بالبالا لديك البلاصة

وكانت معاهم خالتي ايا ويشوفو حاجة بيضا تجري جاية ليهم كانت حاشاكم في الطوالات في ديك الظلمة



عيطت خالتي وناضت تندب وتبكي

وخوالي هربوووو ويقولو الليلة حنا كامل كيف كيف ........

وجدة تندب وتعيط بسم الله الرحمان الرحيم ...قتلكم بطلو هاد اللعب تتفرجو في الحصة حتان جاونا عيطت خالتي وناضت تندب وتبكيوخوالي هربوووو ويقولو الليلة حنا كامل كيف كيف ........ قصدهم كي هوما كي خواتاتهموجدة تندب وتعيط بسم الله الرحمان الرحيم ...قتلكم بطلو هاد اللعب تتفرجو في الحصة حتان جاونا

شوي هك ونلقاوها قطة لصقت عليها كتانة بيضا هههههههههههههههههههههههههههههه هاربة تجري مسكينة

ايا مباعد كملو باه يوصلو للصوت هاداك كل مايقربو يزيد شوي

حتان لقاوها شهدة تاع نحل برك تشكلت ومافاقوش بيها في ديبارا قديم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

بعد مااستعدوا استعداد تام للقتال والمحاربة بالبالا والمونش آبالي

تفاجأوا بلي النحل كان يدير في الطنين هاداك برك

والحاجة الباردة لي كانت تنط عليهم كانت مجرد جرانات هههههههههههههههه