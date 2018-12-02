مشاركتي في مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت نشارك في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك حدث معك

ونحكيلكم على وحد الموقف صرالنا وحد العام في دار بيت جدي

أيام كنت نقرا في الابتدائي

كانت وحد الحصة وقتها تاع الجنون تجي في التيلي


مالا الناس كل تأثرت بيها 1543787864083.png

وحد الليلة جات هاد الحصة وتفرجوها كامل

ايام الصيف ولافامي كامل مجمولة

وتعرفو الجزايري ديجا تطيح الظلمة يبدا في لحكايات على هادوك الناس 1543787925912.png

كل واحد شاد بلاصتو خوالي في الهول وخالاتي في الصالون وحنا كنا صغار

مالا طفاو الضو حسو بوحد الحاجة تنط عليهم وبااااردة
قاستهم كامل ........والظلمة توسوسو وناضو يستغفرو
مباعد

سمعنا وحد الصوت في اخر الدار

واشنو واشنو وبدات الشوشورة والخوف والرعب والاكشن تاع الصح

مباعد قوى داك الصوت

ايا خرجو خوالي بالبالا لديك البلاصة

وكانت معاهم خالتي ايا ويشوفو حاجة بيضا تجري جاية ليهم كانت حاشاكم في الطوالات في ديك الظلمة

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عيطت خالتي وناضت تندب وتبكي
وخوالي هربوووو ويقولو الليلة حنا كامل كيف كيف ........ 1543788199311.png قصدهم كي هوما كي خواتاتهم
وجدة تندب وتعيط بسم الله الرحمان الرحيم ...قتلكم بطلو هاد اللعب تتفرجو في الحصة حتان جاونا


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شوي هك ونلقاوها قطة لصقت عليها كتانة بيضا هههههههههههههههههههههههههههههه هاربة تجري مسكينة



ايا مباعد كملو باه يوصلو للصوت هاداك كل مايقربو يزيد شوي
حتان لقاوها شهدة تاع نحل برك تشكلت ومافاقوش بيها في ديبارا قديم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بعد مااستعدوا استعداد تام للقتال والمحاربة بالبالا والمونش آبالي


تفاجأوا بلي النحل كان يدير في الطنين هاداك برك
والحاجة الباردة لي كانت تنط عليهم كانت مجرد جرانات هههههههههههههههه

وتحولت ليلة الرعب الى ليلة ضحك


اتمنى ان يعجبكم موقفي الطريف

بالتوفيق للجميع


 
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