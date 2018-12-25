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رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
25 ديسمبر 2018
المشاركات
9
الإعجابات
9
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
#1
الحكاية ماشي في 2018 او 2019

الحكاية ببساطة هي .....
(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم )
.
.
سنة 2018 انقضت :)
احكي لنا حادث حدث لك في هاد السنة وجامي لا تنساه
.
انتظر مشاركاتكو :)
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
174
الإعجابات
288
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
حادث حدث لي في 2018
نجاحي ومادامت انا وعائلتي بصحة جيدة فهذا افضل ما حدث لي على الاطلاق
اهنيك على اول موضوع لك بالمنتدى واكرر ترحيبي
وأشرقت شمس إبداعك .اخي العزيز......
فعكست في أفق سماء الموضوع
أجمل ابتسامه كأنها الوان الطيف في شذى ربيعها ..
دمت رائعا ومبدعا..
تحي وتقديري اتي
 
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