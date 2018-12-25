الحكاية ماشي في 2018 او 2019الحكاية ببساطة هي .....(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم )سنة 2018 انقضتاحكي لنا حادث حدث لك في هاد السنة وجامي لا تنساهانتظر مشاركاتكو