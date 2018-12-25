رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 9
- الإعجابات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
الحكاية ماشي في 2018 او 2019
الحكاية ببساطة هي .....
(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم )
.
.
سنة 2018 انقضت
احكي لنا حادث حدث لك في هاد السنة وجامي لا تنساه
.
انتظر مشاركاتكو
الحكاية ببساطة هي .....
(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم )
.
.
سنة 2018 انقضت
احكي لنا حادث حدث لك في هاد السنة وجامي لا تنساه
.
انتظر مشاركاتكو