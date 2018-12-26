مشاركة سمية في احسن سرد لموقف مضحك

سلام عليكم لحباب ​

جو في غوفونيغ او زاني بخيسيدونت في ايام الثانوية والهدات لي صروالي سيرتو مع اللغات

اما بوغ لا لونغ اونجليز فنحن خطان متوازيان لا يلتقيان الا ب قود مورنينغ ماي نايم ايز سمية حاج محمد ثمك حبست وتقول الموتور بغا يزيد يافونسي



المتوسط واللغة الانجليزية

كنت نحب وحد العفسة وقت نصححو الفروض والاختبارات والاستاذ يبقى يقولنا فالاجوبة الي معنداهااااش علاقة نهائيا بالسؤال انا يقتلني الضحك وقتها

وحد اليوم درنا فرض في الانجليزية وكان السوجي مكتوب فيه التوقيت والفرض كذا للفصل كذا بخط سميك وفالوسط تع الورقة ومباشرة تحتها التكست مكتوب بلا عنوان

وختكم بدات تشوف فالسوجي تقول راني في كوكب اااخر

مهم نهار التصحيح بدات البروف تقسم فلوراقي وتحكي على لي بيزاغ غيبونس لي صادفتهم وانا طايحة بالضحك

الاستاذة فالبيرو تعها :

واحد وش يحطلي جواب على السؤال تع ما هو عنوان النص ؟؟

سمية بداتها الضحكة

الجميع ينتظر القنبلة

الاستاذة :

السؤال الاول لي يسقسي على العنوان تع النص كتبلي فيه - الفرض الاول في الانجليزية للفصل الثاني



سمية : تضححححك طول للدمعة وتقول لزميلتها اللي بجانبها ا بااااان عااااممممييي سي gراااف شكون دارها زعما ؟

صحبتها : تضحك مانيش عارف بلاك فلان - المحمط في الكلاسة لي ميجيبش المعدل السي قويدر



بدا التقسيم تع الاوراق وفينالمو نفتح ورقتي ونلقة البروف مدورتلي بستيلوها الاحمر على الجواب الاول تع عنوان النص

مهم من ذيك الدقيقة بلعت الورقة--- صراتلي صدمة ههه ---

خطرة جا الاستاذ تع الفرنسية قالنا اكتبو رسالة ليماكم بمناسبة عيد الام -- نتخيل مخي رح يتعصر ويا زهري نكون خمس سطور -

مهم اليكم التعبير

-راني كنت نحوس على الورقة بين اوراق الفروض تع زمان وماصبتهاش -

ياخويا يا ختي بينما انا اعصر مخي كنت حابة نقول امي اقبلك في جبينك وانا منعرفش كيفاه يقولو للجبين بالفرنسية الى يومنا هدا يسمى خممت نهدر على الراس ونقلها نسلم على راسك بين عينك فهمها فهما ما فهمهاش ربي يسهل

المهم قتلها ا لوازيكو دو فات دي ماغ ماما جو تو دون ااان بيزو دون تا تات او ميليو تي زيو ----يااادرى التعبير يادرى كي جاكم ----

الباك

كنا عاد في بدية العام والحماس تع الدراسة كاين

عولت وحد اليوم نوض بكري نحضر درس تع فيزياء

نضت قبل الفجر بديت نقرا فوحد النشاط

كي جيت نصلي به ننوي صلاة الفجر قلت صلاة الفيزياء

رحت نمشي في نص الحي نشوف رجليا لابسين بليغة رجعت للدار نلبس صباط

فوبيا الكلاب

ونفس العام تع الباك كنت نقرا لي كور تع فيزيك ومات بالجمعة والسبت وكنت نخرج بكري من دار كي نكون خارجة من لاسيتي تعنا نتلاقي بالجيران جايين من المسجد مع الشهور الاوائل كنت نعاني من الكلاب حاشاكم والمالوغ صباح الحالة فارغة وليت كلما نخرج من دار عند الباب نبدا نسلح في روحي نخير الحجار الكبار نحطهم في الجيب تع الفاست ووحد الخطرة غير خرجت من لا سيتي وانا نشوفهم لهيك جماعة الله يبارك تقول يستنو فيا وليت لدار قلت لخويا يديني

وخطرة ما شفتهمش ااااخويا ويخرجو من حيث لا ارى

السكران

ومع فصل الشتا خطرة رايحة الصباح بكري الظلمة مع لي خرجت من لاسيتي ونتمشى فوق الثلج كلش بيض نشوف في واحد داير جلابة نواغ مالوغوزمو شويا بعيد بيناتنا طريق برك وشفتو مشيتو مشي نيشان قلت السيد هدا سوووور افير تع خطبة راه مدندنها وخفت كش ما يدنا لي ثم ثم حاااد ثنين هبوط على الرجلين درت بروحي راني نرتب في رباط صباطي ونا قاعد نلملم فالثلج وندير كرة ونا نقسح فيها نقسح كي كملت نضت قلت والله كش ما ينوي من جيهتي نقايسو نفلقو



والهربة تسلك خخخ

طيحة ورا طيحة



وحد ليوم نهار عرفة بعد الفطور كنت مقصرة مع خياتي وقاعدة نضحك فيهم وطالعة للسطح ونا نضحك تحشاتلي وطحت فالدرجات ركبتي اليمنى تسلخت دم سال كلي صرالي PAUSE الضحك حبس قعدت نوحوح الداخل ونقلهم نورمال مشي حاجة خخخخ وهي الحمى طلعت نحس العررق يخرج

وي نورمال مشي حاجة ذيك هي درت وسادة تحت ركبتي فالصلاة كي نسجد

مهم غدوا من ذاك الوالد نوضني نروح معاه للصلاة ونا مغمى عليا وفقت روطار دوشت بزربة وهبطت نمشي 180 قريب نجري وانا نسمع الامام يخطب

كي قربت للجامع زدت لافيتاس وشطرياخ

سي بون كملت

اذا ضحكتو ديرو جام

اذا ضحكتوتوا ديروا تعليق ​