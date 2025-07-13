"ضاعت رسائلي في facebook … وقلبي ضاع معها" 🥺

Eay98
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ضاعت رسائلي في الفايسبوك… وقلبي ضاع معها"
﷽ليلة 7 جويلية 2025صرا لي موقف كنت نحسبه بسيط، بصح والله حسّيت كي خنجر صغير دخل في قلبي
غلطت و ضغطت على خيار في فيديو شفتو في يوتيوب، كان على تشفير الرسائل وإلغاء رمزPin، قلت نحب نلغيه…لكن المفاجأة كانت كي حذفت التخزين، ومعاه تطبيق الفايسبوك والمسنجر، ضاع كلشي.كل رسائلي تحذفت يا خوتي …
بكيت بكيت بكيت… بكيت كثير كثيركثير
ماشي غير رسائل، كانوا حياتي، ذكرياتي، ضحكتي، دموعي، ندم قلبي، دعواتي، ونقاشاتي مع صديقاتي على التوبة، على صلاة الفجر، على الرجوع لله…
خاصة في عمر 26 سنة كنت نكتب كلشي هناك،مع صديقات من الجامعة، ومن المغرب الشقيق كنا نتبدلوا الحديث حول ربي، التوبة، والنية الطيبة باش نرجعوا ونبدأوا صفحة جديدة مع الله.
كنا نحكي عن همومنا، عن تأنيب الضمير، عن كيفاش نحافظوا على الصلاة ونبعدوا عن الحرام ونبدلوا حياتنا…
واليوم؟كلشي راح...بلا وداع، بلا أثر، بلا نسخة…
ما كانوش مجرد محادثات،كانوا مرآة روحي،كانوا صوتي الخافت فوسط الليل،كانوا شاهدين على ضعفي ودموعي وتوبتي...كانوا أملي في رضا ربي، ومحاولتي نرجع لطريقو
اليوم؟
صمت حاد يعمّر هاتفي
،وفراغ كبير في قلبي،
وحاسة بلي فقدت جزء من قلبي ....
لكن رغم هذا الكل ربي شاف ، ربي سمع، وربي عالم بكل نية، بكل دمعة، بكل كلمة كتبتها وأنا نحاول نرجع ليه.
ربي ما يضيعش شيء وأنا متيقينة أنني جميع رسائلي محفوظة في كتابي ويوم القيامة سأمسك كتابي بيميني بإذن الله تعالى وأقراهم وأسترجعهم كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى ،
"فاللهم إن ضاعت رسائلي، فلا تضيع نيتي…وإن فُقد أرشيفي، فاحفظ لي ما بيني وبينك في كتابي، يوم ألقاك، يا عادل، يا رحيم."
حبيت نشارككم قصتي، باه نخلها ذكرى في المنتدى خاطر نفسيتي بسببهم أصبحت سيئة جد خاطر ليلة لتحذفو بقيت نبكى وهكا دموعي تتساقط لذالك حبيت نشارك الألم اللي حسيتو كفقدتهم، وانا عاطفية وحساسة الحاجة المعنوية تهمنى كثير كثيرخاطر هي اللي تبقى في القلب وجامى متتشرى بملايين وملايير الأموال ومتأكدة ومتقينة وأنو حتى لو الدنيا حذفت الأثر… ربي ما ينسى.
نطلب من ربي يعوضني، ويكتبلي بداية جديدة وننشئ حوارات جديدة نعيش بيها قيمتي، ورضا ربي، مع صديقاتي ولا مع ناس جددالله يبعثهم لي.
ربي يحفظكم، ويحفظ كل إنسان أو شيء غالي على قلوبكم، مادي أو معنوي…
أحبكم في ﷲ إخوتي
سلام عليكم ورحمة الله
﷽ليلة 7 جويلية 2025صرا لي موقف كنت نحسبه بسيط، بصح والله حسّيت كي خنجر صغير دخل في قلبي
غلطت و ضغطت على خيار في فيديو شفتو في يوتيوب، كان على تشفير الرسائل وإلغاء رمزPin، قلت نحب نلغيه…لكن المفاجأة كانت كي حذفت التخزين، ومعاه تطبيق الفايسبوك والمسنجر، ضاع كلشي.كل رسائلي تحذفت يا خوتي …
بكيت بكيت بكيت… بكيت كثير كثيركثير
ماشي غير رسائل، كانوا حياتي، ذكرياتي، ضحكتي، دموعي، ندم قلبي، دعواتي، ونقاشاتي مع صديقاتي على التوبة، على صلاة الفجر، على الرجوع لله…
خاصة في عمر 26 سنة كنت نكتب كلشي هناك،مع صديقات من الجامعة، ومن المغرب الشقيق كنا نتبدلوا الحديث حول ربي، التوبة، والنية الطيبة باش نرجعوا ونبدأوا صفحة جديدة مع الله.
كنا نحكي عن همومنا، عن تأنيب الضمير، عن كيفاش نحافظوا على الصلاة ونبعدوا عن الحرام ونبدلوا حياتنا…
واليوم؟كلشي راح...بلا وداع، بلا أثر، بلا نسخة…
ما كانوش مجرد محادثات،كانوا مرآة روحي،كانوا صوتي الخافت فوسط الليل،كانوا شاهدين على ضعفي ودموعي وتوبتي...كانوا أملي في رضا ربي، ومحاولتي نرجع لطريقو
اليوم؟
صمت حاد يعمّر هاتفي
،وفراغ كبير في قلبي،
وحاسة بلي فقدت جزء من قلبي ....
لكن رغم هذا الكل ربي شاف ، ربي سمع، وربي عالم بكل نية، بكل دمعة، بكل كلمة كتبتها وأنا نحاول نرجع ليه.
ربي ما يضيعش شيء وأنا متيقينة أنني جميع رسائلي محفوظة في كتابي ويوم القيامة سأمسك كتابي بيميني بإذن الله تعالى وأقراهم وأسترجعهم كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى ،
"فاللهم إن ضاعت رسائلي، فلا تضيع نيتي…وإن فُقد أرشيفي، فاحفظ لي ما بيني وبينك في كتابي، يوم ألقاك، يا عادل، يا رحيم."
حبيت نشارككم قصتي، باه نخلها ذكرى في المنتدى خاطر نفسيتي بسببهم أصبحت سيئة جد خاطر ليلة لتحذفو بقيت نبكى وهكا دموعي تتساقط لذالك حبيت نشارك الألم اللي حسيتو كفقدتهم، وانا عاطفية وحساسة الحاجة المعنوية تهمنى كثير كثيرخاطر هي اللي تبقى في القلب وجامى متتشرى بملايين وملايير الأموال ومتأكدة ومتقينة وأنو حتى لو الدنيا حذفت الأثر… ربي ما ينسى.
نطلب من ربي يعوضني، ويكتبلي بداية جديدة وننشئ حوارات جديدة نعيش بيها قيمتي، ورضا ربي، مع صديقاتي ولا مع ناس جددالله يبعثهم لي.
ربي يحفظكم، ويحفظ كل إنسان أو شيء غالي على قلوبكم، مادي أو معنوي…
أحبكم في ﷲ إخوتي
سلام عليكم ورحمة الله