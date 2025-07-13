"ضاعت رسائلي في facebook … وقلبي ضاع معها" 🥺

غاليتي لا تحزني ضاعت الرسائل لكن ما ضاع الخير اللي كان فيها

كانت كلماتك نور في عتمة قلب و ذكرياتك كانت نبض التوبة و الإيمان

و إن فرغ الهاتف أو تطبيقاتك منها فالسماء ما زالت تسمع و الله لا ينسى من رجع إليه بصدق

ربي يجبر بخاطرك و يكتبلك سكينة و بداية سعيدة تطفئ ألم قلبك و تملأه رضا

كل شيء يُعوض الحمد لله أنكِ بخير