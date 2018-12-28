

السلام عليكم ورحمة الله







لتكن سعيدا اكثر عليك بما يلي......







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لبدنك عليك حق اهتم به لتكون اكثر سعادة



من المُهم للغاية أن تعتني بجسمك، بعقلك، وبروحك أيضاً، تناول الطعام بشكل صحّي، النّوم لفترات كافية، ممارسة الرياضة بشكل منتظم والتأمُّل بعض الأحيان، ستحسّن منك بشكل عام.

كن حكيما في تعاملك مع وقتك

كيفيّة تعاملك مع الوقت يعطي صورة كافية عن أولويّاتك. لديك 24 ساعة في اليوم ليس إلّا، قدّر وقتك وكأنّهُ أغلى من الذّهب، فإذا أدرت وقتك بشكل صحيح ستُصبح حياتُك أقلّ اجهاداً.



احترم الناس يحترموك



احترم نفسك أوّلاً، ثمّ احترم الآخرين. فالاحترام حق أساسي لكل إنسان سواءً أكان الشّخص يُعجبُك أم لا. كونك مُحترماً مع الجميع يُعطي انطباعاً رائعاً عن شخصيّتك.





كن ايجابيا وتكلم بدالك



ابقى بعيداً عن الكلام الفارغ، وتجنب الشّكوى لأحد. إملأ عقلك بالأفكار الإيجابية، فهذا ليس مستحيلاً، كُن مُجاملاً للآخرين، وأضف المزيد من الكلمات الإيجابيّة لمُصطلحاتِك، وارفض كلّ ما هو سلبي.

كن لطيفا لتشعر بالرضى وتكون اكثر سعادة



أعطِ نفسك الفُرصة لتكون أكثر سعادة، لديك فرص لاحدود لها لكي تصبح لطيفاً مع الآخرين. تواصل مع شخص بحاجة لذلك، قُم بمساعدة صديقك المريض، افتح الباب أمام الآخرين فعندما تكونُ لطيفاً ستشعر برضى تام عن نفسك، والآخرون كذلك سيشعرون بالرضى التام عنك.



كن متواضعا واحني رأسك ولو قليلا



تجنّب أن تجعل كبريائك يمنعُك من طلب المساعدة، النّاس سيكونون سعداء بمساعدتِك. بعض الأحيان قد تحتاج مساعدة حول مشكلة مستحيلة الحل من وجهة نظرك. كُن حكيماً واطلب النّصيحة من الأشخاص القريبين منك. فطلب المُساعدة هو قوّة وليس ضعفاً.

كن شاكرا وابتسم لأن الابتسامة تحيي القلوب



قدّر كُل شيء لديك في حياتِك، اشكُر ربّك على صحتك الجيّدة، على منزلك، عائلتك، عملك، سيارتك، والمال الذي لديك لتشتري به الطّعام والملابس. لا تعتبر أبداً أنّ ما تملكه مجرّد مسلّمات، بل يجب أن تكون في امتنان دائم لله عزّ وجل. قُل شُكراً لأي شخص يفعل من أجلك أيّ شيء، وابتسم أكثر..













للامانة منقول مع بعض التعديل​