قائمة المواضيع المميزة منتدى عالم الحيوانات والطيور والنباتات-لسنة 2022

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,250
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات

إن كنت مِمّن لديهم خبرة في الاعتناء بالنباتات أو ممن يهوى تربية الحيوان

أو تحبّ البحث واكتشاف خبايا هذين العالمين

فلا تبخل علينا بمواضيعك القيّمة

فلها وُجد هذا الموضوع

هنا يتم تجميع مواضيعكم المميّزة التي
جادت بها أقلامكم المبدعة



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كلّ موضوع مميّز في قسم عالم الحيوان والطيور والنبات

يُختم بختم التميّز التالي



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وإذا تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة

ينال وسام التميز التالي في اخر التكريمات السنوية



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وحتى يكون الموضوع ضمن قائمة المواضيع المميزة

- أن يكون الموضوع حصريا.

-أن يكون فيه جهدا مبذولا من صاحبه.

-أن لا يخالف قوانين المنتدى أو القسم






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