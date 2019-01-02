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بسم الله الرحمن الرحيم ​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

التفاؤل ​

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"ثق بالله بأنه سيتحقق يوما ما تريد ،ربما غدا أو بعد غد ،ربما بعد سنين ". ​

التفاؤل هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيئ ،وهو قدرتنا على تحمل مصاعب اليوم أملا بغد أفضل ،فالتفاؤل هو النور الذي يضيئ طريقنا في الظلماء ،ويساعدنا بان نعيش حياة ملؤها المحبة، ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا وان ننظر للحياة بعيون محبة حالمة بما هو أفضل بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضا بقضاء الله وقدره، بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم والشخص المتفائل دائما يكون بحالة من الرحة والطمأنينة، يستتطيع الإنسان ان يحيا بالأمل والتفاؤل وان يجعل لحياته معنى بشرط ان يكون أمله مبنينا على اسس سليمة وأن يكون تفائله نابع من ايمان مطلق بان كل شيئ بأمر الله تعالى وان الحياة لابد أن يكون لها جانب مشرق الذي لايزول حتى وان غرقت أحيانا في الظلام ، ​

ستأتيك أيام قادمة ترضيك وتسر خاطرك لأنك كنت متفائل بربك، وإياك أن تيأس أن أتاك نا يصيبك ويحزنك فقط عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. واصبر ف وراء كل صبر فرحة تنتظرك ،سيأتي اليوم الذي كنت تنتظره وستتحقق أمنياتك التي كنت تدعو بها الله ولايجف لسانك عن ترديدها ،كل مافي الأمر أن يكون أملك وظنك بربك عظيم.❤❤ ​

"تفاءلوا بالخير تجدوه "كلمة تلخص نتائح التفاؤل ،فالمتفائل بالخير لابد وأن يجده في نهاية الطريق لأنه يدفع بالإنسان نحو العطاء، نحو التقدم. ​

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